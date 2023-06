Nedávno jim skončila letošní sezóna a již brzy se fotbalisté Šumperku začnou chystat na ročník následující. Přípravu startuje severomoravský klub hned v pondělí 3. července.

Fotbalisté Šumperku na závěr letošní divize porazili béčko Zbrojovky. | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Celek z podhůří Jeseníků poté už zná také rozpis přátelských zápasů, v nichž nastoupí vesměs proti tradičním protivníkům.

Šumperské hráče tak před startem divize čeká Kostelec na Hané, Uničov, Krnov, Letohrad či sousední Rapotín.

Tohle utkání bude zároveň generálkou na druhé předkolo MOL Cupu, ve kterém se celek trenérů Tökölyho a Merty vydá na hřiště lepšího z duelu 1. předkola FK Jeseník vs. MFK Bruntál.

Jak již bylo před časem avizováno, Šumperk byl pro letošek zařazen do divizní skupiny F, v níž se může těšit mimo jiné na atraktivní souboje proti nováčkovi z Jeseníku či exligovým Vítkovicím.

„Dost nás ale mrzí, že na poslední chvíli jsme přišli o Rýmařov, který si vyjednal výměnu s Valašským Meziříčím a ze skupiny nám utekl. I přesto nám v ní stále zůstávají mužstva jako Krnov, Bruntál, Břidličná či Jeseník, takže oproti éčku nemusíme jezdit takové dálky jako třeba do Strání či Lanžhotu,“ vypočítává výhody předseda šumperského fotbalu Ladislav Šabo.

„Navíc věřím, že noví soupeři by mohli přilákat i více diváků do ochozů. A po sportovní stránce bude skupina F s převahou celků z Ostravska bezesporu kvalitnější,“ doplňuje záhy šéf FK Šumperk.

Do nové sezóny pak družstvo ze severu Moravy vstoupí bez dvou hráčů. Po dlouhých devíti letech Šumperk opouští Robert Jurásek, jenž má namířeno do nedalekého Postřelmova. K tomu se loučí také Stanislav Lavrovič, který odchází do Krnova.

„Kousek odtamtud bydlí, takže jeho volba byla logická. Kvůli rodině už nechtěl dojíždět za fotbalem až do Šumperku, což samozřejmě chápeme a respektujeme,“ říká ke ztrátě jedné z opor Ladislav Šabo.

Jeho celek by mohl tento rok výrazněji spolupracovat s Postřelmovem, který letos postoupil do krajského přeboru.

„Chtějí tam působit i někteří naši kluci z dorostu, k tomu tam máme na lavičce mužů našeho mládežnického trenéra Radima Netopila, takže věřím, že ta spolupráce bude fungovat,“ přeje si Ladislav Šabo.

A jak to vypadá s posilami pro Šumperk pro soutěžní ročník 2023/24?

„Nyní je ještě brzo na nějaká konkrétní jména. Jednáme s několika hráči, co naposledy hráli třetí ligu, většina však má ambici v soutěži pokračovat, takže se zapojí do přípravy v konkrétních klubech a pokud by neuspěli, mohou se potom objevit u nás. Záleží, jak se rozhodnou,“ vysvětluje šumperský předseda.

„Jinak kromě dvou zmíněných odchodů by mělo mužstvo zůstat pohromadě. Od třetího mají kluci naplánovánu individuální přípravu, desátého pak proběhne první společný trénink. Věřím, že v soutěži navážeme na zápasy z jarní části, kde byl vidět velký herní progres, když některé duely měly opravdu dobrou úroveň, kvalitou i nasazením,“ dodal závěrem Ladislav Šabo.

Přípravné zápasy FK Šumperk

(všechny se konají mimo Tyršův stadion)

Kostelec na Hané (středa 12. července)

Uničov (sobota 15. července) v Leštině

Krnov (středa 19. července) v Hrabišíně

Letohrad (sobota 22. července)

Rapotín (středa 26. července)