Se stejným soupeřem měl Šumperk v plánu odehrát přátelský duel ještě na závěr listopadu, ale tento souboj byl nakonec zrušen, stejně jako další plánovaný zápas proti sousednímu Rapotínu.

V podzimní části divize zůstal Šumperk daleko za očekáváním a na jaře tak bude mít co dohánět. Aktuálně patří Severomoravanům v tabulce dvanáctá příčka se ziskem osmi bodů a druhou nejhorší ofenzivou v soutěži, když na podzim dal Šumperk pouhých dvanáct gólů.

Draci sebrali lídrovi bod. Na ledě vedoucí Poruby padli v prodloužení

I proto se pro jarní odvety zřejmě bude muset poohlédnout po posilách, které by mužstvo herně pozvedly.

„Máme v hledáčku nějaké hráče, ale všechno bude aktuální spíše až během února. Jsou to kluci, kteří mají ambice na vyšší soutěž, ale pokud se do ní neprosadí, přišli by k nám,“ konstatoval krátce předseda FK Šumperk Ladislav Šabo.

Před startem letošního jara tým z podhůří Jeseníků takto získal například olomouckého Marka Hausknechta, jenž se nakonec zařadil mezi klíčové opory a stal se nejlepším střelcem mužstva.

Přípravné zápasy FK Šumperk (jaro 2023)

Bruntál (sobota 21. ledna) venku

Břidličná (sobota 28. ledna) doma

Kostelec na Hané (sobota 4. února) doma

Konice (sobota 11. února) doma

Letohrad (sobota 18. února) doma

Krnov (sobota 4. března) venku

Jeseník (sobota 11. března) doma

Všechny domácí zápasy startují vždy od 11 hodin na umělé trávě.