Fotbalisté Uničova vstoupili do nové soutěže pohodlným vítězstvím v předkole Mol Cupu na hřišti divizního Šumperku. Potvrdili tak roli favorita. Domácí vyhlíží návrat zraněných.

Rychlá branka Jakuba Svobody po akci na jeden dotek ze třetí minuty udala ráz zápasu. Uničov po celou dobu dominoval a Šumperk téměř nepouštěl k míči. Vytvářel si také šance, ale dlouho nemohl přidat pojistku.

„Měli jsme dobrý vstup do utkání, což bylo dobře, protože v poháru se papírově slabší soupeř chce vytáhnout a někdy se favorit trápí. Vytvořili jsme si asi čtyři čisté šance, ale zahazovali jsme je,“ kroutil hlavou uničovský trenér Petar Aleksijević.

Nicméně úvodní branka byla klíčová. „Chtěli jsme co nejdéle držet bezbrankový stav. Věděli jsme, že nás čeká kvalitní soupeř a budeme se převážně bránit. Brzká branka ale Uničov uklidnila. Mrzí mě, že jsme dostali laciné góly. Děláme žákovské chyby, že ve vápně nedostoupíme hráče, nemáme odražené míče. Pětatřicet minut jsme odehráli slušně, ale ty lehce obdržené branky jsou kaňka,“ přidal se s hodnocením šumperský lodivod Petr Merta.

Gól Uničova proti Šumperku na 2:0 | Video: Michal Muzikant

Ještě do poločasu totiž Šumperk dvakrát inkasoval. Nejprve ve 40. minutě fauloval ve vápně Smrž. Byť s rozhodčím vehementně nesouhlasil, náraz do nohy soupeře byl slyšet až na tribuně. Penaltu bezpečně proměnil Ambrozek. Minutu před přestávkou přidal svůj druhý gól v utkání Svoboda.

Druhý poločas už se spíše dohrával. Konečný výsledek stanovil Komenda a posledních pětadvacet minut už duel postrádal jakýkoliv náboj či tempo. „Pro Uničov je to už jen špatný trénink,“ shodovali se fanoušci na tribuně.

Aleksijević tak poslal na hřiště také mladíky. „Minutáž jsme rozdělili podle toho, jakou kluci měli minutáž, chtěli jsme to rozložit. Mladí dostali dostatek prostoru, aby ukázali, že se zlepšují, dobře pracují a po zásluze jsou s námi,“ řekl. První nulu v mistrovském utkání za Uničov si pak připsal brankář Král, kterého však Šumperk ani jednou výrazně neohrozil

„Zasloužené vítězství, herně jsme dominovali, dali jsme góly po pěkných akcích a se vstupem do sezony můžeme být spokojeni,“ dodal hostující kouč.

Gól Uničova proti Šumperku na 3:0 | Video: Michal Muzikant

Domácí trenér Petr Merta pak směrem ke startu divize vyhlíží návrat zraněného Petra Nováčka a také posily Václava Konečného. „Nováček je v tréninku, ale nechtěli jsme riskovat. Konečný měl drobné problémy. S oběma počítám,“ potvrdil.

Naopak oproti minulé sezoně budou jistě scházet Antl s Nízkým, kteří míří do Zábřeha. Petr Linet pak je v jednání, zájem o něj má stejný tým. „Ještě máme něco ve hře. Přestupy jsou ještě dlouho a někdo by mohl přijít i odejít, ale už nepůjde o velké změny,“ dodal Merta.

To Uničov by měl přivést ještě slovenského útočníka Ševčíka. „Měl by být u nás, dotahují se formality přestupu,“ potvrdil Aleksijević, další přestupy celek z MSFL v plánu nemá.

FK Šumperk - SK Uničov 0:4 (0:3)

Branky: 3. a 44. Svoboda, 40. z pen. Ambrozek, 66. Komenda.

ŽK: Smrž, Ostrovka. Rozhodčí: Habermann - Petrásek, Nejezchleb. Diváků: 440.

Šumperk: Král - Liďák, Stašák, Smrž, Kneifel, Elšík, Simon (56. Morong), Mikeš (46. Ostrovka), Jiroš, Strnad (46. Vaněk), Mráz. Trenér: Petr Merta.

Uničov: Král - Saňák, Koutný, Sklenář (72. Šembera), Javůrek (65. Werani) - Svoboda, Grygar (72. Třeštík), Ambrozek - Vichta (65. Suchánek), Komenda, Hausknecht. Trenér: Petar Aleksijević.