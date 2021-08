„Z hrdiny jsem se stal smutným hrdinou. Zbytek zápasu jsem neprožíval dobře, protože jsem nechtěl být viník, kvůli kterému tým ztratí vítězství,“ popisoval ofenzivní hráč.

Při pobytu ve sprchách si totiž vzpomněl na loňský ročník, kdy na půdě stejného soupeře vedl Šumperk ještě v 83. minutě 2:1, ale nakonec po nepovedeném závěru 2:3 padl. A to dohrával v jedenácti.

„Modlil jsem se, abychom nedostali gól a utkání se nějak nezdramatizovalo,“ potvrdil.

Nakonec mohl slavit, protože jeho spoluhráči vedení 3:0 udrželi. „Kluky musím pochválit, protože to odmakali a soupeř nás ani nijak netlačil. Po zápase jsme moje vyloučení řešili a kamarádi nebyli moc rádi,“ přiblížil.

A co se vlastně stalo? V 65. minutě podstoupil Patrik Strnad souboj, ve kterém inkasoval úder loktem, ale hlavní rozhodčí Lukáš Marinč nepískal. „Já jsem se potom vracel a řekl jsem mu, proč to nepískáš, ty p***? Nebylo to nic hrozného, že bych na něj řval, ale byla to hloupost a on mi to asi chtěl dát vyžrat. Byla to moje chyba,“ popisoval onen moment.

O to víc byla jeho diskuze s rozhodčím zbytečná, když celý zápas hrál v pohodě. Nejprve v nastavení první půle po narážečce a následném průniku do vápna poslal Šumperk do vedení a potom pět minut před vyloučením zužitkoval při brejkové situaci přihrávku Ostrovky gólem na 3:0.

„Asi se ukázalo, že ještě nejsem tak vyzrálý a zkušený hráč. Přitom mi předtím vyšly dvě akce a měl jsem sebevědomí. Myslím, že kdybych hrál dál, tak jsem mohl vstřelit i hattrick, ale udělal jsem takovou hloupost a výkon si zkazil,“ smutnil Strnad.

„Ještě k tomu jsem den před zápasem měl narozeniny, tak jsem si chtěl dát hezký dárek,“ dodal.

Momentálně tak bude Šumperku minimálně ve dvou následujících zápasech chybět. „A kdybych stál jen dvě utkání, tak to bude super,“ ví, že stopka může být mnohem delší.

„Trenér se mě ptal, proč jsem to udělal. Zrovna já, který mám být tahounem týmu. Mrzí to i mě, protože máme šest bodů a hrajeme doma s Valmezem, se kterým můžeme uspět. Snad mám alespoň nějaké ponaučení a až se vrátím, budu mít o to větší chuť týmu pomoct,“ uzavřel Strnad.