„Je to velká škoda. Tímto se utkání lámalo. Věřili jsme, že si můžeme odvést tři body,“ potvrdil Valenta.

O čtyři minuty později ale dostali jeseničtí fotbalisté výhodu. Domácí Sporysz viděl druhou žlutou a následně červenou kartu, čímž svůj tým oslabil. „Kluky bych pochválil za slušný výkon, ale jen do červené karty soupeře. Ta nám paradoxně ublížila. Hra byla roztahaná, rozkouskovaná a my jsme zpanikařili a neměli takovou trpělivost. Nedokázali jsme soupeře dostat pod tlak,“ litoval Valenta.

A místo vyrovnání výsledku přišlo vyrovnání sil na hřišti. Kapitán Jeseníku Martin Bráblík totiž viděl v nastavení dvě žluté karty během jedné minuty. Nejprve vběhl na hřiště po ošetření dříve, než byl vpuštěn rozhodčím, chvíli nato fauloval.

„Beru to tak, že červená je vždycky chyba hráče. S Marťou se o tom hodně bavíme, má tam emoční věci někdy. Musí to mít pod kontrolou. Obě karty byly zbytečné. Před utkáním bych řekl, že jsme mohli jen získat, ale nakonec jsme ztratili, protože nemáme body, ale máme vykartovaného hráče pro příští utkání a hned po utkání jsem mu to vytkl,“ komentoval Valenta.

„Z pohledu výsledku je to zklamání. Bylo to vyrovnané utkání. Soupeř měl možná opticky menší převahu, ale my jsme se dobře posouvali, bránili a hrozili z brejků,“ dodal.

Jeho tým je tak třináctý, ale má jen o bod více než předposlední Břidličná. Že by však hrál Jeseník o holé přežití, to si zatím v klubu nepřipouští.

„Na jaře jsme počítali, že bychom mohli mít o tři body více, ale zatím jsme hráli s týmy, které jsou na jaře ve formě a patří k nejlepším v divizi. V tabulce jara je první Bohumín, druhé Vítkovice a třetí Vratimov. Dokázali jsme se jim vyrovnat a sahali jsme po bodech. Je otázka času, kdy to dokážeme zlomit. Herní projev ukazuje, že jdeme správným směrem. Kluci na tréninku dřou. Díváme se pořád dopředu. Jdeme trénink od tréninku a snažíme se zlepšovat a odstraňovat chyby z předešlých utkání,“ popisoval Valenta, který Jeseník přebral v zimní přestávce.

Ten také vyhlíží návrat zraněných hráčů, ač příliš optimistický není. Stále mu totiž chybí zkušení Minka s Macurou. Dále pak Janíček či Furik a naposledy musel střídat kvůli problémům s kolenem Cundrlu. Do toho se teď bude muset obejít bez vyloučeného Martina Bráblíka.

„Máme to postavené na kolektivu, kluci jsou vyrovnaní, věřím, že díru dokážeme zacelit, ale je to škoda. Celkově jsme ještě nebyli v optimálním stavu, kdy bychom mohli utkání více ovlivnit střídáním. Nemůžeme se z toho dostat. Doufám, že se pomalu připojí David Macura, u ostatních je to dlouhodobější a nejsem optimistický. Je třetina sezony a nemáme je ještě pořádně v tréninku,“ uznal jesenický kouč.

S návratem Macury by přišly také zkušenosti, které by se týmu mohly v době, kdy se výsledkově nedaří, hodit. Přitom hra podle kouče není špatná, i tak ale musí s mladým kádrem pracovat s citem.

„Máme nižší věkový průměr než soupeři, což se odráží na psychice i v některých momentech zápasů, kdy si třeba soupeř připraví standardku. Je to pro kluky škola. Kluky se snažíme uklidnit, nepodrobujeme je kritice, protože by to mělo obrácený efekt, chceme je dostat do pohody. Ukazujeme si chyby, aby se zlepšovali a napravili to v dalším zápase. Není to forma nějakých výhružek. Pracujeme s nimi konstruktivně,“ uzavřel.

FK Bospor Bohumín - FK Jeseník 1:0 (0:0)

Branka: 73. Blejchař.

Rozhodčí: Pavlica - Jurajda, Krupa. ŽK: Sporysz, Bloksch - Cekuras, Zelinka, Ma. Bráblík. ČK: 78. Sporysz - 90+4. Ma. Bráblík. Diváci: 200.

Jeseník: Vajda – Mar.Bráblík, Cundrla (83. Bříza), Cekuras, Bouchal – Vaněk (46. Krézek), Pechoušek, Grulich, Zelinka, Planý – Mich.Bráblík (81. Červeňák). Trenér: Svatoslav Valenta.