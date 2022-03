Podzim strávil 29letý vysoký středopolař v třetiligovém Blansku, přes zimu jej ale zlákaly na hostování divizní Kozlovice. „Jsou ambiciózní, chtějí postoupit. To je výzva. Tak jsem se rozhodl zkusit pomoct, abychom to zvládli,“ hlásí velká posila celku z Přerovska.

Vysoká postava, dlouhé nohy, dobrá technika, vyhrané souboje ve středu hřiště, zkušenosti. To by v divizi měly být nepřehlédnutelné plusy sympatického Senegalce. V posledním přípravném utkání proti Nevšové ze zlínského krajského přeboru skutečně na hřišti vyčníval.

„Byl to možná slabší soupeř, ale aspoň jsme si zahráli a dali si nějaké góly, to jsou pozitiva,“ usmíval se Fall po jasné výhře Kozlovic 9:0.

Rozdíl jedné třídy? Kozlovice zničily Nevšovou devíti góly

Společně se spoluhráči soupeře prakticky k ničemu nepustili a jen potvrdili kozlovické ambice na postup do MSFL. „Počítám s tím, že to zvládneme, beru to pozitivně,“ řekl záložník velice dobrou češtinou.

Divizi si ještě nezahrál. V nejvyšší soutěži odkopal 11 utkání v sezoně 2012/13. Gól tehdy dával Jablonci. Ve druhé lize naskočil do 40 zápasů. Nejvíce toho Lami Fall odehrál v MSFL, kde má na kontě přes sto duelů. A šest vstřelených branek. Co čeká od nižší úrovně?

„Myslím, že to bude těžké. Bude to hodně soubojové, ale rozhodovat taky mohou zkušenosti,“ myslí si Fall.

Za jeho přestupem do Kozlovic stojí hlavně trenér divizního celku Vlastimil Chytrý. Ten je zároveň hráčským agentem.

„Bavil jsem se s trenérem. Napřed jsem chtěl zase na půl roku do Blanska. Ale pak mi nabídl jít do Kozlovic. Spolupracujeme navíc v rámci agentury, rozhodl jsem se, že půjdu do Kozlovic,“ nastínil Senegalec.

Chytrý totiž nejprve stál za přestupem Davida Machalíka do Líšně. „Bavil jsem se s majitelem o hráčích, kteří půjdou v zimě na hostování. A on zmínil jméno Lamiho Falla. Okamžitě jsem věděl, že ho chci přivést. Je to náhrada za Martina Krále, který nám oznámil, že končí,“ přiblížil kozlovický lodivod.

Bratr reprezentačního asistenta Jiřího Chytrého využil pracovních kontaktů a nadstandardního vztahu s předsedou SK Líšeň Karlem Hladišem.

„Přivádím mu tam spoustu hráčů. Takže jsme se domluvili, že přebíráme jen část Lamiho platu. Samozřejmě bychom na celou částku nedosáhli. Nahrazuje v rozpočtu plat Martina Krále,“ prozradil Vlastimil Chytrý.

Kouč zároveň přiznává, že dojít k vzájemné dohodě bylo přeci jen složitější. „Je to hráč, který hrál i první ligu. Těch schůzek jsme měli několik. Nakonec jsem ho přesvědčil. Líbil se mu areál, zná se třeba s Petrem Nekudou, se kterým působil ve Zbrojovce. Dostal pozitivní reference a nakonec sám přemluvil majitele Líšně, aby ho do Kozlovic uvolnil,“ řekl trenér Kozlů Deníku bezprostředně po podpisu smlouvy.

A jak se zatím Fallovi v Kozlovicích nedaleko Přerova líbí? „Zatím dobré. Líbí se mi, jak kluci hrají, jde vidět, že mají zkušenosti a někde hráli. Parta je taky dobrá. Jsem spokojený a doufám, že to na jaře zvládneme,“ zopakoval jasný cíl – postup do třetí ligy.

Tu by si Lamine Fall klidně v dresu Kozlů v příští sezoně prý rád zahrál. „Pokud bychom se domluvili, tak proč ne? Jsem pořád hráčem Líšně, ale uvidíme, co bude dál,“ uzavřela nová skromná hvězdička FK Kozlovice.