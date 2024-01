Těžko říct, protože ty kluky ještě přímo nevedu. Musím ale říct, že jsem se v posledních letech chtěl od mládeže posunout, a tak už jsem začal ke svým svěřencům zaujímat takový dospělejší přístup. Je to tedy pro mě přirozený přechod a nějakou zásadní změnu necítím. Ta největší možná bude v tom, že jsem pracoval na mládežnické top úrovni a automaticky jsme hráli o vrchní patra tabulky. Teď ale přicházím do mužského týmu, který se nalézá v takovém dolním středu. Bude to tedy trochu něco jiného.

Mluvil jste o individuální běžecké přípravě. Kdy tedy začne ta oficiální, společná?

První společný trénink máme na programu v pondělí 15. ledna, kdy se sejdeme a začneme nějakým úvodním lehkým cvičením, které budeme postupně stupňovat tak, jak se na správnou zimní přípravu sluší a patří.

Říkal jste, že jste viděl nějaká videa z jesenických zápasů. Na čem tedy bude potřeba podle vás nejvíce zapracovat?

Já bych to spíše řekl jinak. Mám nějaký svůj vlastní rukopis a styl hry, který bude potřeba týmu vtisknout. Některé principy a automatismy, které bych si představoval, se v těch podzimních zápasech objevovaly, jiné zase ne. Mým cílem tak bude týmu v co nejkratší době předat svou vizi. A uvidíme, jak se to bude dařit.

A proběhne během zimní přípravy i nějaké soustředění?

Nějaké dotazy směrem od kluků na toto téma byly, ale popravdě, v plánu to nemám. Jak totiž hráči různě pracují a studují, tak si nejsem jistý, zda by byli k dispozici všichni. A jezdit někam třeba ve dvanácti lidech nemá úplně smysl. Navíc, jet někam na tři dny také nemá ten nejlepší efekt. Ideální je alespoň takových pět, šest dní a to si myslím, že v našich podmínkách není zrovna reálné. Nemohu ale vyloučit, že až lépe poznám mužstvo, tak to nezrealizujeme třeba v létě nebo příští zimu.

Teď mě napadá, že vy v Jeseníku to vlastně ani nemáte zapotřebí. Běžeckých tras a podobných věcí máte v okolí asi dost…

Tak pro mě je hlavní přínos soustředění hlavně ten, že tým může trénovat klidně i dvoufázově. Dalším přínosem je ale i teambuildingový efekt, kdy se kluci více poznají. A vlastně i my s trenéry navzájem. No a co se týče náplně té přípravy, tak se přiznám, že ani moc nezvažujeme nějaké dlouhé běhání. Já už zastávám modernější trendy a, kromě těch úvodních individuálů, se bude zhruba 90% odehrávat na hřišti. neznamená to, že by ještě nějaký další běžecký individuál nebyl, ale bude zejména záležet na intenzitě hry, herní kondici a samozřejmě na taktice. Když jsem ještě hrával fotbal já, tak bylo normální, že jsme se někde sešli a šli běhat na hodinu a půl do lesa. To už ale do moderního fotbalu nepatří. Obzvlášť na této úrovni, kdy kluci přijdou po osmi či devíti hodinách z práce či ze školy a opravdu nejsou zvědaví na to, abychom šli někam běhat sjezdovky. Věřím prostě, že kondici nabereme jinou formou.

Dobrá. To zní zajímavě. A teď znovu změňme téma. Proběhnou přes zimu i nějaké změny v kádru?

Dle mých informací by z klubu nikdo odcházet neměl. Ba naopak, jsou tady v okolí zajímaví hráči, které mám buď naskautované anebo jsem na ně dostal doporučení. V tomto týdnu je začnu postupně oslovovat. Konkrétní jména ale zatím říct opravdu nemohu. I když totiž s námi někdo do přípravy naskočí, tak si své bude muset teprve vybojovat.

Máte už představu, na co zejména byste chtěl po herní stránce sázet?

Když to řeknu ve zkratce, tak se zatím všechny mé týmy vyznačovaly snahou o herní dominanci. Samozřejmě vím, že s muži Jeseníku to bude jiné než u mládeže Sigmy, ale budeme se o to snažit také. Stejně jako o velkou intenzitu hry jak v defenzivní fázi s okamžitým tlakem na míč po ztrátě, tak i ve fázi ofenzivní. Tam mám na mysli náběhovost, výměnu pozic a podobně. Rád bych také, abychom zvládli neustálou konstruktivní výstavbu hry po zemi. Tímto stylem jsem chtěl hrát vždy a ani v Jeseníku od toho nechci úplně ustupovat.

Ač na podzim převažovaly porážky, tak přece jen se objevilo i několik dobrých výsledků. Jedním příkladem za všechny může být třeba výhra nad béčkem Opavy v posledním kole před pauzou. Dalo by se nějak stavět i na tomto získaném sebevědomí?

Jedna věc je, že z těch videí ze sezóny bylo jasně patrné, že se kluci neustále zlepšují. A výhra nad béčkem Opavy už pak byla jen taková třešnička na dortu. Tam se ten progres ukázal naplno. Zahráli v tom utkání skvěle a vyvarovali se taktických chyb, které by soupeř byl schopen potrestat. Co se pak týče sebevědomí, tak to samozřejmě povzbuzení je. Pak ale následovala dlouhá přestávka a nejsem si jist, zda z toho půjde čerpat i nadále. Vždy tvrdím, že kromě výsledků se potřebná sebedůvěra tvoří i poctivým tréninkovým procesem. To je asi ta nejlepší cesta.

Aktuálně tým figuruje na jedenáctém místě tabulky. Máte nějakou konkrétní ambici na umístění po konci soutěže?

Těžko říci. Vím, že je nad námi i pod námi jen drobný odstup. Přiznám se ale, že jsem nastavený tak, že se dolů vůbec nedívám a nad nějakými záchranářskými starostmi ani přemýšlet nedovedu. Budeme se prostě snažit pracovat na každém tréninku i v každém utkání na sto procent a budeme se chtít neustále zlepšovat. A uvidíme, kam nás to po 30. kole hodí.

Klub navázal v listopadu partnerství s prvoligovým Baníkem Ostrava. Co si od toho v klubu slibujete? A myslíte si, že by tento krok mohl mít dopad i na A-tým? Například, že by se k vám mohl někdo z béčka jít rozehrát po zranění?

O tom partnerství samozřejmě vím. Dotaz na nějaké konkrétnější obrysy by ale měl spíše směřovat na pana předsedu Zelinku. A co se týče například té rozehry po zranění, tak na jednu stranu by to samozřejmě bylo fajn. Na druhou stranu je ale potřeba také vnímat dojezdovou vzdálenost z Ostravy a také to, že chceme stavět zejména na klucích z regionu. A nebylo by úplně vhodné přivést třeba tři kluky z Ostravska a na půl roku tím ten manšaft rozbít. Nebo ty místní kluky dokonce vyhodit. Není to zkrátka cesta, kterou bychom chtěli jít. Pro nás je teď hlavně důležité stabilizovat jak hráčský kádr, tak i divizní soutěž tady v Jeseníku.

Chápu to tedy dobře, že ono partnerství by mělo mít benefity zejména pro mládež?

Ano. Vím, že pan předseda mluvil o nějakých možnostech stáží a možností našich kluků vyzkoušet si turnaje v dresu Baníku Ostrava. Aby poznali i jiné prostředí, které zase pracuje na trošku jiné úrovni. Teprve ale uvidíme, co v této věci přinesou následující týdny a měsíce.