/FOTO + VIDEO/ První bod v novém ročníku 4. ligy, skupiny E vybojovali v neděli fotbalisté Šumperka pod novým koučem překvapivě na půdě mistra z loňského roku. Přitom chybělo málo a z Kozlovic by odjížděli s nečekanou výhrou. Domácí na 1:1 srovnali až v 90. minutě!

„První půlka byla úplně laxní. Chyběla nám po pohárovém utkání šťáva, což jde za mnou. Beru to na sebe,“ kroutil hlavou domácí trenér David Kobylík.

Nešťastná vlastní branka stopera Kostky ze 7. minuty, jako by s domácím výběrem po výborném výkonu v poháru s třetiligovým Uherským Brodem otřásla.

„V prvním poločase jsme se prezentovali velmi dobře. Je ale vidět, že nejsme dotrénovaní. Domácí mají velkou kvalitu. Zmáčkli nás, do druhého poločasu prostřídali a my se v podstatě jen bránili. Dopadlo to tak, že jsme za bod rádi, kdybych byl objektivní, asi jsme si ho nezasloužili,“ přiznal nový šumperský trenér Radim Netopil.

Druhý poločas totiž byl de facto pouze o dobývání šumperské brány. Jenže domácí ani ty nejvyloženější šance využít nedokázali. Až v 90. minutě si na roh Smékala naběhl kozlovický Miroslav Kozák a hlavou srovnal na 1:1. Následovalo osmiminutové nastavení, z tlaku domácích už ale branka nepřišla.

„Druhý poločas byl jednoznačně v režii domácích. Měli v něm minimálně pět tutovek. Podržel nás gólman a špatná koncovka soupeře. Samozřejmě nás mrzí inkasovaný gól ze standardní situace v závěru, když jsme přežili ty největší šance,“ ohlížel se Radim Netopil.

„Věřím, že nám to pomůže. Kluci makali, chtěli to urvat. Blbé je, že máme hodně zraněných, dnes přibyl další. Budeme rádi, když se dáme do kupy na další zápas. Musíme makat na kondici, abychom byli konkurenceschopní. Ale věřím, že se postupně budeme zlepšovat,“ dodal šumperský kouč.

Co zabíjí kozly?

Kozlovice přes léto přivedly několik zajímavých mladíků ročníku 2005 – Vítězslav Pavlíček, Josef Vaculík a Vojtěch Foukal naskočili opět v základní sestavě. „Kádr je mladý, má obrovskou perspektivu, kluci se snaží. Ale dnes nám to nešlo,“ hodnotil trenér Kobylík.

„Udělali jsme v poločase tři změny, které tomu prospěly. Soupeře jsme přehráli, vytvořili si osm tutovek, ale nedali z nich gól. To nás zabíjí. Chybí nám kvalita,“ zmínil trenér.

Kozlovice tak ze čtyř zápasů zatím vydolovaly do divizní tabulky sedm bodů a jsou šesté. „Pereme se, snažíme, omlouváme to zkušenostmi. Za to kluci nemůžou, ale už bychom se taky měli někam posouvat. Bohužel jde o opakující se věc. Buď se tam nedostaneme, nebo si šance vytvoříme, ale neproměníme je,“ uzavřel David Kobylík.