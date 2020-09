Hodně smolné utkání mají za sebou fotbalisté Šumperku. V sobotu ještě sedm minut před koncem hájili na hřišti Skaštic jednogólový náskok, nakonec však nemají ani bod.

Fotbalisté Šumperku (ve žlutých dresech) | Foto: Deník / Miroslav Pergl

„Do zápasu jsme šli s tím, že chceme hrát kombinační fotbal po zemi, zkoušet to po křídlech, což by na soupeře mohlo platit. Domácí měli výškovou převahu, věděli jsme, že budou nebezpeční ze standardek a v soubojích ve vzduchu a to se potvrdilo,“ prozradil úvodem trenér Šumperku Zdeněk Opravil.