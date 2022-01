„Trénovat teď budeme čtyřikrát v týdnu plus k tomu vždy o víkendu sehrajeme jeden zápas,“ prozradil úvodem pro Deník šumperský trenér Zdeněk Opravil.

První prověrka následně čeká jeho svěřence hned tuto sobotu, kdy se od 11 hodin střetnou s třetiligovým Uničovem na jeho hřišti.

Po vleklém zranění kotníku se do tréninku vrací gólman Martin Kreizl, naopak hostování z Baníku ukončil mladý brankář a zdejší odchovanec Ladislav Kovařík.

„Kreizl tak vytvoří dvojici s dosavadním gólmanem Vojtou Pitronem,“ prozrazuje dále kouč divizního Šumperku, jenž vítá i návrat šikovného střelce z Postřelmova Jana Nimrichtra.

„Honza je klasický střední útočník. Na tento post tak budou dva společně s Mirou Podhorným. Věřím, že díky tomu na sebe vytvoří tlak, konkurence je potřeba a oba půjdou výkonnostně nahoru,“ přeje si Zdeněk Opravil.

Slabší defenziva, ale famózní útok. Asper čtrnácti góly rozebral Zlín

Zpátky z hostování ve Velkých Losinách míří do Šumperku zadák Vojtěch Simon, ze sousedního Rapotína zabojuje o místo Hugo Hegner. Do Sigmy se potom vrátili Martin Malacka s Erikem Raclavským, oba již naskočili (také od pondělka) do tréninku tamního béčka.

„Jinak by měl náš kádr z podzimu zůstat pohromadě, nikdo další neodchází. Připravovat se s námi bude i pětice dorostenců. Konkrétně trio z Jeseníku Červeňák, Krézek, Kmínek a dva místní Matura a Václavek,“ doplňuje lodivod Šumperku.

„Příprava je letos dlouhá a čeká nás dva a půl měsíce náročné práce, kterou snad potom zúročíme v mistrovské soutěži. Tento tým má svůj potenciál a já věřím, že jaro odehrajeme podstatně úspěšněji než podzim,“ nastiňuje plány do odvet Zdeněk Opravil.

A kromě sportovních výsledků také všichni hráči a trenéři vyhlíží konečně (doufejme) i plnohodnotný ročník, který se řádně dohraje podle původního rozlosovaní, když předchozí dvě sezóny předčasně ukončila pandemie koronaviru.

„Po psychické stránce to nebylo nic jednoduchého, když jsme nemohli hrát ani trénovat. Pár kluků v této době i ztratilo chuť do fotbalu. Potřetí se snad už něco takového opakovat nebude,“ doufá trenér Šumperku.

Přípravné zápasy FK Šumperk

Uničov (venku) sobota 15. ledna

Ústí nad Orlicí (doma) sobota 22. ledna

Sigma B (bude upřesněno) sobota 29. ledna

Šternberk (doma) sobota 5. února

Opava B (venku) pátek 11. února

Sigma U18 (venku) úterý 15. února

Nový Jičín (venku) sobota 19. února

Letohrad (doma) sobota 26. února

Bruntál (doma) sobota 5. března

Nové Sady (venku) sobota 12. března