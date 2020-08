Ti mají za sebou náročnou letní přípravu pod vedením kouče Zdeňka Opravila a asistenta Romana Křepelky. Mužstvo pak počítá zajímavé příchody ale také citelné ztráty.

„S přípravou můžeme být spokojení, jsem rád, jak k tomu kluci přistoupili, protože jsme měli opravdu těžký program. Jen mě mrzí, že jsme nikdy nebyli kompletní, protože pořád bojujeme se spoustou zranění,“ vrací se úvodem k nedávno skončenému období trenér Šumperku Zdeněk Opravil.

Vrásky na čele kouče však může způsobovat i skutečnost, že v přípravě se tým potýkal s nízkou produktivitou, když hned v polovině z osmi přípravných utkání vyšel střelecky naprázdno a dvakrát dal pouze jedinou branku.

„Je pravda, že když jsem mužstvo převzal, tak jsem avizoval, že chceme hrát útočný fotbal a dávat góly, ale zatím není naše produktivita optimální, víme o tom. Na trénincích však stále děláme maximum, abychom tohle zlepšili, pořád dokola. Snažíme se do kluků dostat sebevědomí, aby si v zakončení věřili, samozřejmě to závisí i na fotbalové šikovnosti. Pevně věřím, že v sezóně nám to tam začne padat,“ říká dále Zdeněk Opravil.

V nadcházejícím ročníku se musí Šumperk vypořádat s odchody Jana Nimrichtra, Daniela Španihela či Milana Olejníka.

„Všichni to jsou charakterově výborní kluci a pro nás klíčoví hráči, mrzí mě, že odchází. Ale těžko můžeme někoho přemlouvat. Většinou tam jsou rodinné nebo pracovní důvody či problém dojíždění, což samozřejmě chápeme,“ uvedl šumperský kouč.

V Šumperku nakonec nebude působit ani původně avizovaná posila ze sousedního Zábřehu, zkušený brankář Lukáš Toman, jenž i letos oblékne dres fotbalového Sulka v krajském přeboru.

„S Lukášem jsme přesto pořád v kontaktu,“ nastínil Zdeněk Opravil eventuální možnost, že by se ostřílený gólman mohl v budoucnu v Šumperku znovu objevit.

Jako náhradu mezi tyče získal klub talentovaného mladíka ze Sigmy Adama Vičara, který tak vytvoří dvojici s tradičním článkem šumperské sestavy Martinem Kreizlem.

Sestavu doplnili i mohelnický Vojtěch Cikryt, losinský Petr Linet, zábřežský Michal Sitta nebo opavský Stanislav Lavrovič, jenž naposledy působil v Bruntále.

Na poslední chvíli se navíc podařilo Šumperku zrealizovat angažmá olomouckého Davida Pavelky (ročník 2001), jenž by mohl být pro klub opravdu vítanou posilou.

„Je to vyšší hráč a na pozici stopera pro nás bude nesmírně platný, výška je totiž jedna z věcí, která nám trochu schází,“ konstatuje Zdeněk Opravil k čerstvému příchodu nové akvizice ze Sigmy.

„Celkově jsem spokojený, jak máme zatím poskládaný tým a věřím, že jsme schopní fungovat na dobré úrovni,“ říká před startem divizních klání lodivod FK Šumperk.

Mistrovské boje zahájí klub z podhůří Jeseníků nedělním domácím zápasem proti Vsetínu (začátek v 17 hodin). V dalším kole jej poté čeká krajské derby na hřišti Nových Sadů.

„Do úvodního zápasu jdeme s jasným cílem vyhrát, hrajeme doma, takže chceme uspět. Navíc věřím, že po té dlouhé pauze bez fotbalu budeme všichni správně nažhavení. Jak hráči, tak i diváci, kterých doufám dorazí co nejvíc. Bylo by dobré chytit začátek soutěže, určitě už nechceme zase hrát jen o záchranu, jako v minulých sezónách,“ prozradil závěrem Zdeněk Opravil.

Premiéra B-týmu

Předzápasem nedělního duelu bude utkání nově založeného týmu FK Šumperk B, jenž se od 14 hodin v rámci III. třídy střetne s Tatranem Písařov. V hlavním divizním zápase se pak o přestávce na hrací ploše představí úspěšný šumperský výběr U13, který se pochlubí pohárem z květnového finále Ondrášovka cupu, na kterém mladí svěřenci kouče Petra Strnada vybojovali senzační druhé místo.