„Předminulý týden jsme se scházeli po dvou hráčích na hřišti. Mohli jsme se tedy alespoň věnovat individuálním věcem, práci s míčem, zakončení, rychlosti. Bohužel ten cyklus trval jenom těch pár dní a po vládní stopce na březen se zase kluci udržují v kondici sami,“ konstatoval pro Deník smutně šumperský trenér Zdeněk Opravil.

„Teď opět jenom čekáme, až dojde k uvolnění restrikcí a budeme moct znovu normálně trénovat a snad i hrát,“ řekl dále lodivod divizního týmu z podhůří Jeseníků.

Jenže restart fotbalových soutěží je stále v nedohlednu a tak dlouhá pauza je pro všechny opravdu ubíjející.

Naposledy se totiž šumperští fotbalisté společně sešli na začátku prosince, kdy odehráli přátelské utkání proti záloze Sigmy.

„Je to hrozné, individuální program už nikoho nebaví. Chvíli to vydržíte, ale ne pět měsíců v kuse. Jediné, co hráči mohou, je chodit běhat, když byl sníh, tak to byly navíc běžky. Jenže fotbal je o hře s balónem, o kolektivu, partě, že je člověk zkrátka mezi lidmi,“ kritizuje sociální izolaci Zdeněk Opravil.

„Každý máme doma nějaké problémy, ale potom přijdete na hřiště a najednou je každý schopen na chvíli vypnout a hodit starosti za hlavu, což nyní moc nejde,“ lituje bývalý ligový fotbalista Sigmy Olomouc a Českých Budějovic.

Jediné, co jej může v této těžké době těšit, je skutečnost, že žádný z jeho svěřenců zatím neztratil chuť do fotbalu.

„Věřím, že takové myšlenky nikoho z našich hráčů ani nenapadají. Nemám zprávy, že by někdo chtěl skončit. Kádr zůstává kompletní i se všemi kluky, které tady máme na zkoušku,“ ujistil závěrem fanoušky šumperského fotbalu Zdeněk Opravil.

Po předčasně skončeném podzimu je jeho celek v divizní skupině E na desátém místě s deseti body. V neúplné tabulce však má jeden zápas k dobru.