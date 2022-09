Z pěti mistrovských zápasů všechny prohrál, dal v nich pouze jediný gól, přičemž na vlastním hřišti se zatím neprosadil vůbec.

Alespoň částečně je snad možné omluvit šumperské výkony tím, že mužstvo kosí velká marodka a herní kvalita zkrátka chybí.

K absentujícím oporám se před krajským derby přidal nemocný Purzitidis, navíc se v minulém kole Šumperku „vykartovali“ Lavrovič a Ukrajinec Ostrokon. Kádr týmu tak nyní tvoří i dorostenci, jenž ještě dopoledne musí absolvovat utkání ve své věkové kategorii.

Pokračující šumperskou mizérii poté jakoby předznamenal i úvodní gól zápasu, kdy si po krásném centru hostů srazil míč do vlastní sítě Robert Jurásek.

„Prakticky všechny branky jsme soupeři darovali, neboť padly po našich opravdu hrubých chybách. Dnes jsme dali do obrany to nejzkušenější, co nám zbylo, jenže tito zkušení hráči se třeba v první půli podíleli na obou inkasovaných gólech, což je trestuhodné,“ povzdechl si krátce po skončení dalšího neúspěšného klání šumperský kouč Zdeněk Opravil.

Celkově potom jeho výběr nepůsobil na hřišti příliš kompaktním dojmem, propadal v defenzivě a při hře dopředu často váhal s přihrávkou tak dlouho, až nakonec míč při slibně se rozjíždějící akci ztratil.

„Teď jsme opravdu na dně, níž už to snad ani nejde a musíme se od něj zase odrazit směrem nahoru. Ale je to především o poctivé práci a hlavně kvalitě, kterou bohužel teď nemáme,“ uvedl dále trenér Šumperku.

„Je to pro nás nesmírně těžké, když hrajete s Holicí, která stejně jako my nemá ani bod a k dosavadním marodům přibude další absence a také dva hráči, kteří mají stopku za červenou kartu z předchozího utkání. Nastoupit tedy musí i dorostenci, kteří už mají v nohách dopolední zápas ve své soutěži, což je pro ně dost náročné,“ líčí současný stav Zdeněk Opravil.

Zřejmě definitivní knock out v nedělním střetnutí olomoucký celek svému protivníkovi zasadil po deseti minutách druhé půle, kdy domácí nechali ve vápně zcela osamoceného Petra Nováčka, jehož ránu zblízka sice gólman Kreizl vyrazil, jenže na následnou dorážku již stačit nemohl.

„Z té krize se musíme dostat sami a je jen otázkou, jak k tomu nyní přistoupíme,“ dodal šumperský lodivod.

„Sice jsme vyhráli, ale na výsledek jsme se hodně nadřeli. Kvalita zápasu odpovídala postavení obou týmů v tabulce, bylo to takové upracované a nervózní. Co si budeme nalhávat, kvalita na obou stranách dost pokulhávala. My jsme soupeře předčili důrazem v předbrankovém prostoru,“ přidal své hodnocení Jiří Derco, trenér Holice.

„Stejně jako domácí jsme měli v sestavě plno mladých hráčů, pro které je každé takové divizní utkání dobrou školou. Dnešní výhra je pro ně vzpruhou zejména po psychické stránce. V předchozích zápasech jsme vždy odehráli dobrý poločas, ale po přestávce selhali. Tentokrát jsme si pohlídali celých devadesát minut, za což klukům chci poděkovat. A hlavně sami sobě dokázali, že díky poctivé práci můžeme uspět a získávat body,“ dodal na závěr kouč HFK.

FK Šumperk – 1. HFK Olomouc 0:3 (0:2)

Branky: 22. Jurásek (vlastní), 34. Hwedieh, 55. Nováček. ŽK: Kreizl, Elšík, Matura – Doseděl. Rozhodčí: Svoboda - Štipčák, Vychodil. Diváci: 102.

Šumperk: Kreizl – Jurásek (59. Karger), Smrž, Linet, Pavlíček – Horký (46. Podhorný), Nízký, Zelinka (46. Musílek) – Žák, Elšík (71. Václavek), Morong (59. Matura). Trenér: Zdeněk Opravil.

1. HFK: Machalický – Žídek, Kadlec, Pavelka, Paar – Doseděl, Buček, Červenka, Novotný (87. Krejčí) – Hwedieh (69. Svrčina), Nováček (80. Hrdlička). Trenér: Jiří Derco.