„Na šance jsme vyhráli tak devět čtyři, naše hra nebyla špatná, bohužel s výsledkem spokojení být nemůžeme, hraje se na góly,“ konstatoval po těsné porážce trenér Šumperku Pavel Tököly.

Už první půle byla ze strany jeho svěřenců, co se koncovky týče, dosti smolná. Domácí si vytvořili několik slibných střeleckých pokusů, v jednom případě dokonce trefili tyč, aby soupeř následně udeřil ze své úvodní šance.

Později sice i hosté zamířili do brankové konstrukce, když orazítkovali břevno, jinak toho ale směrem dopředu moc nevymysleli, paradoxně však stačili do poločasu přidat druhý gól.

I druhá půle přinesla podobný obraz hry. Šumperk usilovně útočil, jenže dlouho mu chyběl větší klid a rozvaha v zakončení či jeden krok navíc.

Střelecké trápení ukončil až v 68. minutě Patrik Strnad, na kterého později navázal Miloš Šidlík a rázem bylo vyrovnáno.

Několikrát měl Šumperk dokonce nakročeno k obratu, leč další branka mu už nebyla souzena. V jednom případě hosté vykopávali míč na poslední chvíli z brankové čáry, mrzet může i tutovka po úniku Lavroviče, jenž zamířil jen těsně vedle.

A jak to bývá, trest na sebe nenechal čekat. Letohrad rozhodl ve svůj prospěch ze standardky chvíli před závěrem, kdy šumperský gólman nedosáhl na střelu k tyči.

„Dnes můžeme být jenom smutní, byli jsme lepší a určitě si zasloužili vyhrát, jenže když nedáme góly, tak se nedá nic dělat. Ale pořád to je příprava, dostali šanci i mladí kluci. Alespoň si vyzkoušeli, že se dokážou dostat do šancí a věřím, že do budoucna s nimi vynaloží lépe,“ doplnil Pavel Tököly.

FK Šumperk – FK Letohrad 2:3 (0:2)

Branky Šumperku: Strnad, Šidlík.

Šumperk: Kreizl, Žanda – Matura, Smrž, Jurásek, Purzitidis, Liďák, Ostrokon, Nízký, Horký, Strnad, Žák, Musílek, Šidlík, Elšík, Lavrovič, Karger. Trenér: Pavel Tököly.