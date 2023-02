Nakonec vyzval aktuálního lídra divizní skupiny F a na poměry přípravy, i vzhledem k termínu, se hrál velice solidní fotbal, který nepostrádal potřebné tempo, góly, řadu šancí a k vidění bylo i pár ostřejších momentů.

„Ale pořád to je jenom příprava. Soupeř oproti nám trénuje o čtrnáct dní déle. Kluci z Opavy byli určitě rychlejší a fotbalovější, my jsme si to naopak více vydřeli, nerozhodný výsledek je pro nás cenný,“ konstatoval bezprostředně po závěrečném hvizdu šumperský trenér Pavel Tököly.

První půle přinesla brankové hody, když domácí se celkem rychle ujali vedení, leč protivník stačil skóre otočit (z toho jednou se trefil z penalty), o pauze však měl Šumperk na kontě opět těsný náskok.

Do druhého dějství pak vyběhla za domácí na hřiště o něco méně zkušenější jedenáctka a iniciativu převzali Slezané, kterým se následně povedlo během jediné minuty převážit výsledek znovu na svou stranu a zdálo se, že dotáhnou duel do zdárného konce.

Šumperk se však nevzdal a v hektickém závěru, kdy nejprve zahodil tři tutovky, kdy jednou orazítkoval tyč, stihl těsně před koncem srovnat krok.

„Protočili jsme dnes na hřišti téměř dvacet hráčů, zahráli si naši mladí i posily, takže to hodnotím pozitivně. Navíc jsme narazili zatím na nejlepšího soupeře v přípravě. Utkání se mně líbilo, sice jsme možná místy trochu tahali za kratší konec, ale určitě budeme lepší,“ dodal s úsměvem kouč fotbalového Šumperku.

FK Šumperk – Slezský FC Opava B 4:4 (3:2)

Branky Šumperku: Šidlík, Lavrovič, Strnad, Elšík.

Šumperk: Kreizl – Žídek, Smrž, Liďák, Matura – Strnad, Antl, Nováček, Lavrovič – Šidlík. Střídali: Žanda, Jurásek, Ostrokon, Horký, Karger, Elšík, Musílek, Žák. Trenér: Pavel Tököly.