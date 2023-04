Osmnácté kolo divize E přineslo souboj dvou týmů ze dna tabulky. Poslední čtrnáctá Holice na svém hřišti přivítala dvanáctý Šumperk, který byl před ní pouze o dva body. A hra potom postavení obou týmů v tabulce poměrně odpovídala. Byť měli herně navrch hosté, nakonec se přítomní diváci žádné vstřelené branky nedočkali.

Konec, plichta. HFK Olomouc - Šumperk 0:0. | Video: Deník/David Kubatík

„Věděli jsme, že to bude důležitý zápas v boji o záchranu. Také jsme věděli, že má Šumperk ve svém kádru poměrně kvalitní hráče. To se nám i potvrdilo. Zápasu moc nepomohl ani terén, který byl vlivem počasí dost měkký a tedy pro hru velice fyzicky náročný," říkal po zápase vedoucí domácího mužstva Ladislav Špaček.

Zápas se odehrával z velké většiny soubojově a uprostřed hřiště či okolo autových čar. A když už se někdo dostal k ohrožení branky, byli to zejména hosté. Ti se dostali několikrát do velice zajímavých šancí, koncovka však jejich silnou stránkou rozhodně nebyla.

Nejblíže skórování byl hned na začátku druhé půle Petr Nováček, který ještě na podzim oblékal bílo-černý holický dres. Ten však napálil pouze břevno. I proto se oba týmy nakonec rozešly za bezbrankového stavu.

„Jsem naštvaný. Nejspíš budeme muset Šumperku hledat střelce. Kluci jsou pracovití, ale bohužel to nejsou ty osobnosti, které by to měly být. Po herní stránce jsme byli o dost lepší a soupeř v podstatě neměl šanci. My jsme oproti tomu měli asi čtyři. Potom prostě vyhrát nemůžeme. Jinak ale hráčům nic moc vyčíst nemohu," konstatoval rozmrzelý šumperkský lodivod Pavel Tököly.

„Hrálo se bojovně, bylo to o jednom gólu. Ten ale nakonec nepadl. Bod je pro nás důležitý. Udrželi jsme za Šumperkem stejný rozestup, který na nás měli už před zápasem," dodal ještě na závěr Ladislav Špaček.

Díky tomuto bodu se Holičtí dostali o skóre před Bzenec, jehož domácí zápas proti Přerovu byl kvůli nezpůsobilému terénu přesunut na středu. V příštím kole se Olomoučané vydají právě do Bzence k dalšímu veledůležitému souboji o záchranu. Šumperk je pak s patnácti body stále dvanáctý a v příštím kole se vydá na horkou půdu aktuálně sedmého Holešova.

1. HFK Olomouc - FK Šumperk 0:0

Rozhodčí: Šafrán - Schneider, Dvořák. ŽK: Kadlec, Vejvoda, Kachlík, Zeman - Smrž, Strnad. Diváci: 85.

HFK Olomouc: Nakládal - Kadlec, Buček, Vejvoda, Filípek (46. Kotůlek), Novotný, Svrčina (46. Lang), Pavelka, Nemeth (80. Mádr), Červenka (72. Žídek), Kachlík (46. Zeman). Trenér: Vlastimil Zeman.

Šumperk: Bílý - Ostrokon (78. Horký), Purzitidis, Smrž, Jurásek, Linet (71. Ostrovka), Antl, Nízký, Nováček, Lavrovič (63. Elšík), Strnad. Trenér: Pavel Tököly.