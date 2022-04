Šumperští byli v první půli aktivnějším celkem, který si dokázal vytvořit hromadu šancí. Jediný, avšak zásadní problém, byl s jejich proměňováním. I přes to ale šli Opravilovi svěřenci do vedení. Ve 35. minutě zahrávali rohový kop, po kterém si míč díky dobré práci ofenzivních hráčů do své brány smolně srazil domácí Jakub Máček. Nejtěsnějším možným vedením hostů také první poločas skončil.

„Kluky můžu za první poločas pochválit. Vytvořili jsme si asi čtyři gólové šance. Bohužel jsme ale dokázali skórovat jen jednou. A navíc ještě po vlastním gólu,“ hodnotil šumperský kouč.

Čtvrt hodiny po změně stran se brankově prosadili i domácí. Konkrétně se o to zasloužil Marek Novák. Remízový stav pak vydržel až do konečného hvizdu jeho jmenovce Radka.

„Druhý poločas byl už vyrovnanější a soupeř po ojedinělé akci vyrovnal na 1:1. Od té doby jsme se už velmi těžce dostávali do vápna a měli jsme už jen jednu šanci, kdy Elšík vybojoval míč, poslal krásnou přihrávku Strnadovi a ten z malého vápna trefil gólmana. To bylo asi v 65. minutě. Potom se už zápas pouze dohrával mezi šestnáctkami,“ mrzelo šumperského lodivoda.

Šumperk tak během čtyř úvodních jarních kol ještě neprohrál a vybojoval pěkných osm bodů. V tabulce mu patří s celkovým počtem 24 bodů sedmá příčka. V dalším kole má navíc velkou možnost z této vlny nespadnout. V neděli 24. dubna totiž na svém hřišti přivítá poslední Holešov.

„Holešov je sice poslední, ale má úplně jiný kádr než na podzim. Nebude to tedy nic jednoduchého. Budeme se na ně muset dobře připravit a doufám, že přijde i dost fanoušků. Bylo by fajn protáhnout naši dobrou sérii a pokud možno i vyhrát,“ uzavřel Zdeněk Opravil.

FC Vsetín – FK Šumperk 1:1 (0:1)

Branky: 59. Novák – 35 Máček (vl.). Rozhodčí: Novák – Gasnárek, Prokůpek. ŽK: Mlýnek, Matyáš, Durmon – Smrž, Strnad, Elšík, Jurásek. Diváci: 110.

Vsetín: Eliáš – Dulík, Kundrátek (63. Naňák), Surovec, Stuchlík (73. Hruška), Bahounek (34. Matyáš), Gerža, Maček, Novák (73. Durmon), Šulák, Mlýnek. Trenér: Miroslav Mičega.

Šumperk: Pitron – Purzitidis, Hausknecht, Ostrovka, Smrž, Strnad, Matura (63. Jurásek), Žák (46. Elšík), Linet, Twardzik, Lavrovič. Trenér: Zdeněk Opravil.