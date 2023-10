Fotbalisté Jeseníku slaví další divizní bod. S Valašským Meziříčím dvakrát prohrávali, ale vždy zásluhou Martina Furika dokázali vyrovnat.

Góly v utkání Jeseník - Valašské Meziříčí | Video: FK Jeseník

„Chtěli jsme bodovat, ale přijelo kvalitní a dobře organizované mužstvo. První poločas byli hosté nebezpeční, my jsme se nedostávali do hry ani do šancí,“ hodnotil trenér Jeseníku Libor Sláma.

A v 18. minutě jeho tým inkasoval. Po akci na levé straně přišel centr, který na zadní tyči vrátili hosté před bránu, následoval dobrý zákrok brankáře Kružíka, ale na následnou dorážku už reagovat nedokázal.

„Zaostávali jsme v důrazu. Míč letěl dlouho a musíme jej odehrát. Jenže jsme ho podskočili,“ litoval Sláma. Jeseník tak v poločase těsně prohrával. „O přestávce jsme to přeskupili a prostřídali a ve druhé půli jsme byli lepší,“ říkal.

V 52. minutě se pak dočkali vyrovnání. Nejprve se po průniku do vápna přes dva hráče dožadovali domácí penalty, jenže sudí nepískal. Míč se však odrazil k Furikovi a ten svoji levačkou zakroutil míč do sítě.

„Pak jsme se nadechovali k obratu. Měli jsme velký tlak, ale pak jsme udělali roh. Centr, který letěl metr vysoko nám propadl celým vápnem a skončil v bráně. Zase nedůraz,“ kroutil hlavou domácí kouč.

Zdroj: FK Jeseník

Jenže vedení Valašskému Meziříčí tentokrát vydrželo jen pět minut a v 65. minutě bylo opět po trefě Furika srovnáno. Planý se vydal na levé straně do vápna, přihrál pod sebe a Furik uklidil míč tentokrát pravačkou.

„V posledních dvaceti minutách mohl zápas skončit jakkoliv. Hrálo se nahoru dolů a šance střídala šanci. Hrálo se v dešti, ale divákům se duel musel líbit,“ popisoval Sláma.

V devadesáté minutě mu však zatrnulo nejvíce. „To nás podržel brankář Kružík, který chytil stoprocentní šanci, když vyrazil střelu na břevno a Zrník míč odklidil do bezpečí,“ popisoval.

Jeseník je tak s třinácti body v tabulce divize F dvanáctý a v příštím kole hraje na půdě patnácté Břidličné. „Je to v uvozovkách jen bod, ale musíme ho brát. Pro oba týmy je zasloužený. Teď se pokusíme něco uhrát venku,“ uzavřel Libor Sláma.

FK Jeseník - TJ Valašské Meziříčí 2:2 (0:1)

Branky: 52. a 65. Furik – 18. Vrána, 60. Bystřičan.

Rozhodčí: Brázdil - Doležal, Páral. ŽK: Furik, Cundrla, Červenka - Žilinský, Kulhánek. Diváci: 263.

Jeseník: Kružík – Mar.Bráblík, Pechoušek, Janíček, Bouchal – Grulich (72. Mich.Bráblík), Zelinka (46. Zrník), Cundrla, Planý (76. Vaněk) – Furik, Červeňák (79. Krézek).