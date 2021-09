„Jsem rád, že nám rozhodčí dnes nepomáhal a cítili jsme se opět ukřivdění. Pomohlo nám to i v zápase s Hranicemi. Našich prvních deset minut bylo hrůzostrašných. Podcenili jsme soupeře a nechali ho hrát na baloně,“ kroutil hlavou kozlovický trenér Vlastimil Chytrý.

Křivdou myslel dvě „penaltové“ situace. Nejprve šlo o faul na hranici pokutového území, podruhé to zase vypadalo na ruku hostujícího obránce ve vápně. Ani jednou se pokutový kop nepískal.

„Od těch inkriminovaných momentů se kluci správně naštvali, od 15. minuty jsme soupeře začali přehrávat a dominovat,“ všiml si Chytrý.

Rozhodující gól tak padl ve 45. minutě, kdy kombinaci domácích zavíral na pravé tyči Lukáš Kaďorek.

„Hrozně mě to naštvalo. Takové góly prostě nemůžeme dostávat. Ještě do prázdné brány? Nevím, kde stáli všichni hráči. Ten gól do kabiny nám taky nepřidal,“ neskrýval zklamání šumperský lodivod Zdeněk Opravil.

Jeho tým chtěl ve druhém poločase s výsledkem něco udělat, lídr tabulky však hrál ve velké pohodě, soupeře k ničemu nepouštěl a naopak sám přidal zásluhou stopera Kozáka a útočníka Nekudy další dvě branky. A mohlo jich být i více.

„Věděli jsme, že Kozlovice mají fazonu, ale přesto jsme přijeli s tím, že jim to co nejvíc znepříjemníme. Hlavně jsme ale chtěli hrát fotbal po zemi, který jsme ovšem jednoznačně nehráli. S Kozlovicemi nemůžeme hrát vzduchem. Nemáme na to mančaft,“ doplnil Opravil.

Domácí tak přidali čtvrtou výhru v řadě a na poslední desetiminutovku vyslali do brány dvojku Petra Kadlece, který oslavil dvacet let v kozlovickém dresu.

Šumperk po domácím nezdaru s Bzencem opět nepřesvědčil. „Hlavně musíme teď doma se Stráním vyhrát a nachystat tým,“ uzavřel šumperský kouč, který v 53. minutě navíc přišel o záložníka Podhorného, který hřiště kulhajíc opustil v doprovodu člena realizačního týmu.

FK Kozlovice – FK Šumperk 3:0 (1:0)

Branky: 45. Kaďorek, 70. Kozák, 74. z pen. Nekuda.

Rozhodčí: Mayer – Gasnárek, Kolář. ŽK: Strašák, Skopal – Ostrovka, Smrž, Linet. Diváci: 275.

Kozlovice: Unger (80. P. Kadlec) – M. Kadlec, Kozák, Řehák, Kyselák – Král – Kaďorek, Strašák (85. Střelec), Skopal – Nekuda, Galetka (66. Chudoba, 85. Moussa). Trenér: Vlastimil Chytrý.

Šumperk: Pitron – Purzitidis, Ostrovka, Smrž, Podhorný (53. Žák), Jurásek (63. Liďák), Linet, Musílek, Malacka, Kováč (76. Barčík), Lavrovič. Trenér: Zdeněk Opravil.