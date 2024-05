Fotbalisté Jeseníku ve středu sehráli dohrávku v rámci divize F. Jejich zápas v Havířově se měl odehrát na konci dubna, ale kvůli špatnému počasí byl přeložen na sváteční středu. A Jeseničtí uhráli na hřišti čtvrtého týmu tabulky bod za remízu 1:1.

FK Jeseník, MFK Havířov | Foto: FK Jeseník

„Bod je důležitý, ale ještě důležitější je samotný výkon, který je povzbudivý. Kluci si dokázali, že pokud jsou v hlavě koncentrovaní, tak se na ně usměje štěstí a můžou hrát s každým,“ liboval si trenér Svatoslav Valenta, že jeho celek dal zapomenou na výkon i hrozivý výsledek z víkendového duelu v Řepišti (1:5)

V Havířově sice prohrávali od 21. minuty, když nezískali odražený míč a soupeř proměnil samostatný únik. Po změně stran však Jeseník dohrál standardní situaci a Cundrla po hodině hry vyrovnal.

„Nazval bych to soubojem Davida s Goliášem. Zvolili jsme obrannou taktiku, byli kompaktní zhustili to a snažili se vyhrávat souboje. V utkání byly dva klíčové momenty. První, když soupeř nedal za stavu 1:0 obrovskou šanci a ze tří metrů trefil tyč. Druhý, že jsme byli trpěliví, hráli ze zabezpečené obrany a nepanikařili. Byli jsme odměněni gólem,“ hodnotil Valenta.

Velký problém. Jeseník nezvládl záchranářský duel. Mentálně jdeme dolů, ví kouč

Ve zbytku utkání měl Havířov navrch, ale nakonec mohli vyhrát také hosté. „Uhráli jsme remízu se štěstím, ale v závěru jsme chodili do nepříjemných brejků. Chtít tři body by ale asi bylo moc. Musím kluky pochválit za heroický, obětavý výkon. Skákali jsme do střel a šli štěstí naproti. Fotbal se hraje na góly a kdybychom takhle k utkání nepřistoupili, tak asi soupeř zvítězí,“ dodal Valenta.

Na konci utkání ještě podstoupili dva nepříjemné souboje Martin Bráblík a Matěj Planý. „Dostali úder na hlavu, ale oba dohráli. Myslím si, že budou dobří. Nemám zprávy, že by měli chybět v tréninku,“ uzavřel kouč, který ještě na lavičce Jeseníku nezažil pocit vítězství v mistrovském utkání.

I přes zisk jednoho bodu zůstává jeho tým šest kol před koncem předposlední. Bod za Břidličnou a čtyři za Řepištěm. V sobotu přivítá dvanáctý Frenštát pod Radhoštěm.

KP: Postřelmov nadělil Mohelnici kanára, Zábřeh stáhl dvougólovou ztrátu

MFK Havířov – FK Jeseník 1:1 (1:0)

Branky: 21. Zaremba – 58. Cundrla.

Rozhodčí: Vychodil – Mrázek, Zapletal. ŽK: Remiáš, Wojnar – Mi. Bráblík, Vajda, Macura, Cundrla, Krézek, Planý. Diváci: 420.

Jeseník: Vajda – Bráblík Mar., Cekuras, Macura, Bouchal – Grulich (60. Vaněk), Krézek (84. Zelinka), Cundrla, Kysela, Planý – Červeňák (81. Bráblík Mich.). Trenér: Svatoslav Valenta.