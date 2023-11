Jeho tým se dostal velice brzy do vedení, kdy v 8. minutě pas Furika zakončil Červeňák a dal svůj pátý gól v ročníku.

„Stoper ten nákop asi podcenil a nás gól nakopl. Od první minuty jsme byli v nasazení a důrazu skvělí. Fotbalovost jsme nahrazovali jesenickým srdíčkem. Diváci museli vidět něco neskutečného na naše poměry,“ byl spokojený Sláma.

Jeseník schytal trojku. Byli jsme slaboučcí, nejhorší poločas, řekl kouč

Poté ale dokázalo béčko Opavy srovnat po centru ze strany na přední tyči. Jenže Jeseník se nesložil a po třech minutách dokázal reagovat. Bráblík dal pod sebe na Furika a ten z jedné vrátil domácím vedení.

„V poločase jsem kluky nabádal, aby nepřestávali, že soupeř přidá na obrátkách. Trošku nám do toho hodil vidle Krézek, který se nechal vyloučit, což pramenilo asi z přemotivování. To nás ale semklo ještě více, soustředili jsme se na urputnou defenzivu a vykopávali dvakrát míč z prázdné brány. Něco pochytal gólman a byl to heroickým výkon. Kluci padali do střel a zaslouží absolutorium,“ chválil kouč.

Nejlepší útok soutěže tak druhý gól nepřidal a vyrovnat se mu nepodařilo. Jeseník tak slaví cenný skalp. Pro trenéra Libora Slámu tak šlo o vydařenou rozlučku. S týmem se totiž po třech a půl letech loučí.

„Rozhoduji se selským rozumem a už jsem unavený. Cítil jsem to tak a potřebuji čas na sebe i rodinu. Také jsem viděl, že tým potřebuje nový impuls. Všem bych ale chtěl poděkovat, že jsem s nimi mohl spolupracovat,“ řekl ke svému konci Libor Sláma.

Jeseník tak pod jeho vedením zakončil podzim na jedenáctém místě se sedmnácti body. Do zimní přípravy a jarní části už jej povede nový trenér. Kdo to bude? To zatím klub řeší.

FK Jeseník - SFC Opava B 2:1 (2:1)

Branky: 8. Červeňák, 28. Furik – 25. Velička

Rozhodčí: Sklář - Malý, Habermann. ŽK: Cekuras, Ma. Bráblík, Krézek, Zelinka, Kysela, Grulich - Velička, Ščudla, Kostka. ČK: 53. Krézek (J.). Diváci: 270.

Jeseník: Kružík – Janíček, Cekuras, Cundrla, Bouchal – Mar.Bráblík, Pechoušek (90. Mich.Bráblík), Krézek, Vaněk (64. Kysela) – Furik (75. Grulich), Červeňák (64. Zelinka). Trenér: Libor Sláma.