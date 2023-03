Útočník Miloš Šidlík z Kvítkovic a univerzál Martin Antl. To jsou dvě nejvýraznější posily divizního Šumperku. Oba v týmu již v minulosti působili a oba patřili k důležitým hráčům.

„Martin hrál vyšší soutěže a všichni na Olomoucku ví, že je to kvalitní fotbalista, hned v prvních přátelácích na něm šly vidět zkušenost a herní praxe, ať už jej dáme kamkoliv. Týmu hrozně pomůže. Je dobré, že je stále v produktivním věku. Slibujeme si od něj hodně. Miloš u nás byl půl roku na hostování, pak se dostal do vyšší soutěže. Je to střelec, hroťák,“ popsal posily předseda klubu Ladislav Šabo.

Mezi další výraznou posilu můžeme zařadit také Evžena Ostrovku, který se vrací po dlouhém zranění kolene.

„Zpočátku to vypadalo na banální zranění, že se vyndá kus menisku, ale nakonec se z toho vyklubaly větší problémy s chrupavkou nebo čéškou, podstoupil operace a více než rok nehrál. Na hřišti maká, je na něj spoleh,“ přiblížil Šabo.

Tým by měl doplnit také Petr Nováček z HFK Olomouc a Dominik Liďák, který se vrátil z hostování z Velkých Losin. Obdobně jako Ostrovka se po zranění opět zapojil také Filip Nízký.

„Nováček má zatím smůlu, protože přípravu promarodil. Máme od něj očekávání, je to zajímavý hráč, který byl v repre, je vysoký, ale nemůžeme ho zatím příliš posoudit. Měl nějaké svalové problémy,“ sdělil předseda.

Tým by naopak mohl opustit Miroslav Podhorný, kterého také trápily zdravotní problémy.

„Řešíme, že jej pustíme někam na hostování. Je pořád po zranění, je tady dlouho a domluvili jsme se, aby šel někam, kde bude mít větší herní vytížení. Vím o dvou klubech, se kterými to řeší,“ poodhalil Šabo.

Další posílení už klub příliš neočekává. „Uvidíme, jak to bude ve vyšších soutěžích. Moc to zatím nevypadá, že by někdo vypadl a byl k dispozici. Ale už oslovujeme kluky směrem k létu a plánujeme,“ přiznal bývalý brankář Šumperku.

V zimě navíc jednal také s Romanem Balou, který má druholigové zkušenosti z Prostějova a třetí ligu si vyzkoušel například v Uničově či naposledy v Kvítkovicích.

„Byli jsme před dohodou, ale nakonec upřednostnil Břidličnou ze soukromých a klubových důvodů. Uvidíme, možná se k tomu v létě vrátíme,“ potvrdil Šabo.

Teď se ale musí tým soustředit na náročný start divize, protože hned na úvod se představí na hřišti lídra z Kozlovic. Naopak výchozí pozice týmu z podhůří Jeseníků není ideální. Po podzimu je dvanáctý s pouhým dvoubodovým náskokem na poslední HFK Olomouc.

„První slovo je záchrana. Až budeme mít nahrané body a jistotu, tak se můžeme bavit o jiných věcech. A takhle k tomu v klubu všichni přistupujeme. Nevymýšlíme nesmysly, hrajeme o záchranu, bohužel, je to tak, i když to naše dlouhodobá vize není,“ uzavřel Ladislav Šabo.

