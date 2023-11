Po sérii čtyř výher v řadě fotbalisté Šumperku v divizi klopýtli. V neděli na domácím trávníku podlehli Bohumínu. Odmítli tak atakovat čelo tabulky, neboť v případě úspěchu se mohli bodově dotáhnout na vedoucí zálohu Opavy.

Fotbalisté Šumperku | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Střetnutí se znovu odehrálo na zadním hřišti Tyršova stadiónu, když u hlavní plochy stále pokračuje rekonstrukce atletického oválu.

„Horší jsme určitě nebyli, protivník prakticky žádnou pořádnou šanci neměl, ale dal dva góly. Tak už to někdy ve fotbale chodí. Bohužel jsme prohráli a historie se neptá,“ podotknul na úvod s hořkým úsměvem trenér Šumperku Pavel Tököly.

Celek z podhůří Jeseníků tentokrát doplatil na fatální hrubky v defenzivě a ke konci též na nekázeň, když po zbytečném vyloučení kapitána Petra Lineta dohrával dvacet minut v deseti.

Jeseník schytal trojku. Byli jsme slaboučcí, nejhorší poločas, řekl kouč

„Už od začátku jsme si koledovali, nedostupovali jsme protihráče, soupeři jsme nechávali příliš volného prostoru a hosté nakonec po akci z levé strany otevřeli skóre, když se náš gólman nedomluvil s obránci,“ popsal první osudovou minelu Pavel Tököly.

Potom však jeho svěřenci zlepšili hru, ale do nějakých šancí se nedostávali. Po přestávce však začali hosty výrazně přehrávat, jenže… Přišla další hrubka a Bohumín rázem vedl dvoubrankovým rozdílem. A také druhou trefu soupeře měl na svědomí Jan Ferenc.

„Tady to jde na vrub našeho brankáře, když se netrefil do míče a hosté zakončovali do úplně prázdné brány,“ litoval šumperský kouč.

Zpět do hry vrátil domácí parádní trefou z přímého kopu Patrik Strnad, jenže v době, kdy se Šumperk nadechoval k rozhodujícímu náporu, přišel další zádrhel.

V 69. minutě vyfasoval po druhé žluté kartě stopku již zmíněný kapitán Petr Linet. Přesto na úplném konci měl na kopačkách vyrovnání Miloš Šidlík, jenž se ocitl zcela sám před gólmanem Bohumína, ale napálil balón přímo do něj.

Postřelmov doma slaví výhru nad Zábřehem, hosté dohrávali v devíti

„Opravdu jsme nehráli špatně, z toho zklamaný nejsem. Ale možná jsme se trochu uspokojili předchozími úspěšnými výsledky a mysleli si, že to najednou půjde samo, což je chyba. Musíme zase rychle z hrušky na zem a dobře se nachystat na poslední utkání podzimu na hřišti Bílovce,“ řekl závěrem Pavel Tököly.

FK Šumperk – FK Bospor Bohumín 1:2 (0:1)

Branky: 60. Strnad – 21. a 51. Ferenc. Rozhodčí: Godfryd – Kaloč, Mitura. ŽK: Linet, Nízký – Kodeš, Sporysz, Malysz. ČK: 69. Linet (Šumperk). Diváci: 109.

Šumperk: Bílý – Smrž, Šidlík, Skalský, Linet, Horký (46. Ostrokon), Nováček, Liďák (73. Stašák), Elšík (46. Ostrovka), Nízký, Strnad. Trenér: Pavel Tököly.