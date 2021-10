Krásný stadion ve Strání se totiž občas umí změnit v peklo pro hosty či rozhodčí. Ti musejí projít „stezkou odvahy“ nahoru do útrob rekonstruovaného stánku, kde mají šatny. V neděli nezůstalo jen u urážek či pivní spršky, rozdávaly se i údery pěstí.

Jako první to schytal přerovský trenér David Rojka. Jeden z diváků evidentně těžko skousával vypjaté závěrečné momenty a ztrátu dvou bodů.

„Fanoušci se na mě začali sápat. Ochranka jim bránila, ale jeden člověk mě pěstí trefil do břicha. Byla to celkem rána, fakt jsem to nečekal. Pak se to tam začalo pošťuchovat, naštěstí jsme to nějak ukočírovali a dostali se do šaten,“ popsal kouč. „Schválně jsem čekal, až se to malinko uklidní. Rozhodčí mi ale říkali, ať už jdu, že půjdou po mně,“ dodal pro Deník.

Po Rojkovi se do kabin chtěli dostat také rozhodčí. Dle zprávy o utkání byl hlavní Fabeš s asistentem Krondráfem politi pivem. Jan Krondráf měl poté zezadu inkasovat pěstí úder do hlavy.

„Nevím, jestli to byl ten stejný člověk, nebo někdo jiný. Ale udeřil ještě rozhodčího pěstí. Ten se prý ještě bouchl o zeď. Tím to celé vygradovalo,“ kroutil hlavou David Rojka. „Celkem drsné. Za celou hráčskou i trenérskou kariéru jsem tohle nezažil. Neskutečné,“ doplnil.

A důvod rozhořčení domácích podle bývalého útočníka Sigmy Olomouc? „Asi to neunesli. Tohle nemá se sportem nic společného. Napadení rozhodčího je vrcholem všeho.“

Popelka: Rojka by se měl zamyslet

Jinak se k celému incidentu postavil předseda FC Strání a dočasný trenér A-týmu Antonín Popelka.

„My máme vše natočené, je to na kamerovém záznamu. Sám jsem běžel od střídaček nahoru, abych na to dohlédl a zajistil hladký odchod hostů do kabiny,“ uvedl Popelka.

Incident v závěru videa:

Zdroj: tvcom.cz

Hladký odchod ovšem rozhodně vypadá jinak i podle kamerového záznamu. „Je tam vidět nějaký úder, ale rozhodně ne do obličeje. Že by to bylo do hlavy, tak tomu nic nenasvědčuje,“ řekl s tím, že incident s trenérem Přerova pořádně neviděl.

„Spíš by se měl Rojka zamyslet, jak se chová a jak vystupuje. Celý zápas tam urážel hráče, rozhodčí i diváky, nakonec si jde stěžovat. Tomu nerozumím, ale k němu mi to sedí. Holt tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Trpělivost některých lidí je jenom jedna,“ nelíbí se Antonínu Popelkovi projevy trenéra Přerova.

Je pravda, že Rojka dostal v 87. minutě od rozhodčího žlutou kartu. Opustil totiž svůj trenérský koridor, když běžel pro míč, aby se co nejrychleji vhazovalo.

„Zdržovali, schovávali míče, váleli se. Kouskovali to, nechtěli hrát. Já jsem běžel pro míč mezi střídačky. Možná tak tím jsem mohl někoho provokovat. Nikoho jsem neurážel,“ odmítl David Rojka verbální provokace směrem k fanouškům či hráčům soupeře.

„Jsou tam střídačky blízko u sebe, napětí je tam i od fanoušků vysoké. Vím, že taky působím impulzivně, nesedím, dělám pro mančaft všechno. Rozhodčí to podle mě taky nezvládl, to vše vyústilo v potyčku na konci,“ myslí si lodivod Viktorie.

Dorazila i policie

Zklidnit situaci tak musela dokonce policie. Tu je delegát zápasu povinen volat pokaždé, když dojde například k napadení rozhodčího.

„Doufám, že dostanou masnou pokutu. Není to poprvé, opakuje se to tam často. Teď to vyústilo v něco, co do normální společnosti nepatří,“ má jasno David Rojka.

Emoce trošku mírní Antonín Popelka. „Po zápase jsme ještě seděli s rozhodčími, kteří chtěli zavolat policii, aby jejich odjezd byl bezproblémový. Policie dorazila a byl klid,“ dodal předseda domácího klubu. „Ve Strání působím patnáct let a nikdy jsme si nestěžovali, neplakali, že nám někde nadávali, uráželi nás, nebo nás napadali,“ uzavřel.

Pro Přerov ani tohle nebyl konec nedělního šílenství. Po cestě od slovenských hranic praskla pneumatika autobusu a cesta domů se tak Viktoriánům hodně protáhla.

Naštěstí se ve výsledku nikomu nic nestalo.

FC Strání – 1. FC Viktorie Přerov 3:3 (1:0)

Branky: 18. Horňák z pen., 53. Řihák, 67. vlastní Koplík – 50. Kratochvíl, 74. Koryčan, 93. Kytlica. Rozhodčí: Fabeš – Krondráf, Mayer. ŽK: Leskovjan, Spáčil, Moďoroši, Řihák, Hruboš – Mirvald, Kratochvíl. Diváci: 200.

Strání: Čubík – Holík, Řihák, O. Čaňo (35. Sedláček), Leskovjan (65. Jahoda) – Moďoroši, Silnica, Horňák, Spáčil (65. Hnilo), Palík (75. V. Čaňo) - Hruboš. Trenér: Antonín Popelka.

Přerov: Kvapil – Kratochvíl, Koplík, Javora, Řezník (79. Blažkovský) – Masný (90. Zimčík), Repček, Mirvald, Kocian (66. Kytlica), Matušík – Koryčan. Trenér: David Rojka.