Kouč nemohl využít služeb Cundrly, Červeňáka, Furika, Janíčka, Krézka, Kysely, Zrníka a také zkušeného Jana Minky, který se po půlroční pauze vrací z béčka do áčka. Obdobně to má také nejlepší střelec okresního přeboru David Macura, který však v áčku plní roli stopera, nikoliv útočníka.

„Měli jsme s nimi dohodu, že v průběhu přípravy se rozhodnou, zda budou chtít pokračovat u nás nebo v béčku. Já jsem o ně měl zájem, trápily je ale zdravotní problémy. David se uzdravil a normálně s námi pokračuje. Je to pro nás největší posila, kterou jsme získali z vlastních řad. Věřím, že bude pokračovat také Honza, ten je ale pořád mezi zraněnými. Jsme ale předdomluvení,“ sdělil Valenta.

Oba by měli patřit mezi důležité články sestavy. „Hráči tohoto věku nám v týmu chybí. Nemáme střední a starší generaci. David na této úrovni odehrál spoustu zápasů. Benefitem je fotbalovost i to, jak dokáže mluvit, seřvat tým a uklidnit ho. V generálce nám pomohl i při útočné standardce. Je silný ve hře hlavou a můžeme být díky němu produktivnější,“ pokračoval.

Jinak kádr žádné změny nedoznal. Nikdo neodešel, ale nepřišla žádná posila. „Tým je však v dostatečném počtu, je mladý, pracovitý a nesahali jsme do toho,“ objasnil kouč.

„Teď nás akorát trápí zdraví, ale není tam nic dlouhodobého a do druhého, třetího kola bychom mohli být kompletní. Někteří však byli dlouho mimo a příliš toho neodtrénovali. Budou tak začínat od začátku,“ dodal.

Jinak byl Valenta se zimní přípravou spokojený. „Jen ta zranění nám to kalí. Měl jsem však možnost kluky poznat, byly tam nějaké pohovory, teambuilding, videa. Poznali jsme se po fotbalové i lidské stránce a odtrénovali spoustu jednotek. Zpočátku jsem nevěděl, v jakém je mužstvo stavu, projeli jsme to komplet od obrany po útok a po trenérovi Slámovi je na co navazovat. Tým je dobře nastavený, kabina táhne za jeden provaz a dobře se s ní pracuje,“ popisoval.

A co oproti svému předchůdci změnil? „V rozestavení úplně změny nejsou. Pracovali jsme na organizaci hry, taktice a středním i vysokém presinku. Když jsem viděl nějaké zápasy z podzimu, tak v tomto byly rezervy,“ řekl.

V samotném duelu s Vratimovem inkasoval Jeseník ve 40. minutě po propadeném míči z dlouhého autu, hned ale zareagoval srovnáním, kdy Pechoušek našel míčem za obranu Michala Bráblíka a ten samostatný únik proměnil.

Ve druhé půli byl stav dlouho remízový. Minutu před koncem měl Jeseník výhodu rohového kopu, ale nepohlídal si brejk, z něhož Vratimov vstřelil vítěznou branku.

„Byl to typický remízový zápas. V některých pasážích byl Vratimov opticky lepší na míči, ale my jsme měli více tutových šancí. Ve druhém poločase jsme hráli dobře a ten konec je spíše daň za to, jak máme mladé mužstvo. Oba inkasované branky byly zbytečné. Minimálně bod jsme si zasloužili, takže v tomto velké zklamání, ale s výkonem jsem spokojený a máme na čem stavět,“ hodnotil utkání Valenta.

V tabulce je Jeseník jedenáctý. „Potřebujeme udělat všechno pro to, abychom se zachránili. Zároveň ale chceme pilovat herní projev mužstva konzistentním tréninkovým procesem. Věřím, že je tým dobře připravený a bude se nadále zlepšovat,“ uzavřel Valenta.

Další zápas bude pro jeho tým nesmírně důležitý, protože zajíždí na půdu posledního Bruntálu, který v úvodním duelu vyhrál na hřišti desátých Vítkovic.

FK Jeseník - FC Vratimov 1:2 (1:1)

Branky: 41. Mich. Bráblík – 40. a 89. Šeba.

Rozhodčí: Pospíšil - Matulík, Habermann. ŽK: Ma. Bráblík, Grulich - Kavan, Schmutz, Vojatschke, Novotný, Trmal. Diváci: 265.

Jeseník: Vajda – Bráblík Martin, Cekuras, Macura, Bouchal – Vaněk, Pechoušek, Grulich (90. Sytař), Zelinka (90. Říha), Planý – Bráblík Michal (83. Tulis). Trenér: Svatoslav Valenta.