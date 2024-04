Fotbalisté Jeseníku uhráli pod trenérem Svatoslavem Valentou bod. Utkání s Krnovem totiž žádnou branku nenabídlo.

FK Jeseník | Foto: FK Jeseník

V prvním poločase příliš šancí k vidění nebylo. Po změně stran mohl Jeseník poslat do vedení Michal Bráblík, ale po pasu Bouchala trefil z úhlu jen tyč. Na druhé straně nastřelil Krnov břevno z přímého kopu. V závěru duelu mohli hosté strhnout vedení na svoji stranu, když měli několik standardních situací, ani jedna se však neujala.

Po bezbrankové remíze tak zůstává Jeseník v tabulce divize F na třináctém místě o bod před čtrnáctým Řepištěm. Nadále však platí, že ve čtyřech jarních duelech pod novým trenérem nevyhrál. Získal pouze dva body. V příštím utkání zajíždí na půdu třetího Bohumína.

„Od obou týmů to bylo opatrné utkání, ani jeden to nechtěl otevřít. Oba celky čekaly vzadu, co vymyslí soupeř. Měli jsme tři dobré situace, soupeř tam měl také nějaké příležitosti. Zasloužená remíza a v tuhle chvíli bod bereme. Je pro nás povzbuzení, že jsme poprvé udrželi čisté konto a obrana byla kompaktní. Musíme přidat kvalitu v útočné fázi a v řešení brejkových situací,“ hodnotil kouč Jeseníku Svatoslav Valenta.

FK Jeseník - FK Krnov 0:0

Rozhodčí: Ganaj - Kaloč, Trigas. ŽK: Vajda, Ma. Bráblík, Cundrla - Hřivnáč, Říha. Diváci: 290.

Jeseník: Vajda – Martin Bráblík, Cekuras, Cundrla, Bouchal – Vaněk, Pechoušek, Grulich, Planý (78. Červeňák) – Zelinka – Michal Bráblík (67. Bříza). Trenér: Svatoslav Valenta.