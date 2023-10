Fotbalisté Jeseníku natáhli v divizi F svoji sérii bez porážky na čtyři zápasy. V Břidličné remizovali 1:1, přišli však o vyloučeného Cundrlu.

FK Jeseník | Foto: Pavel Hrdlička

„Před zápasem bych bod bral, ale teď po zápase si myslím, že jsme z toho mohli vytěžit více,“ řekl na úvod jesenický trenér Libor Sláma.

Jeseník do zápasu dobře vstoupil a vytvořil si tři šance. Jenže potom jeho výkon upadl. „Hráli jsme hrozně, přizpůsobili jsme se domácím a začali jsme jenom nakopávat, což nám není vlastní. S prvním poločasem nejsem vůbec spokojený,“ kroutil hlavou Sláma.

Také za to byl jeho tým potrestaný, když ve 24. minutě zůstal na jedenáctce volný bývalý hráč Šternberka Pavel Kryl a uklidil míč k tyči. Zajímavé bylo, že se dostal na hřiště jako střídající už v 7. minutě. „Byl to vrchol, všichni to strhli na přední a on tam byl sám,“ potvrdil Sláma.

Ve druhé půli se však hostující celek zlepšil. „O přestávce jsem kluky nabádal, ať jsou trpěliví a začnou hrát naši hru. Po pěti minutách se to začalo dařit a postupně jsme měli navrch i kondičně,“ všiml si kouč.

V 55. minutě tak přišlo vyrovnání. Po centru Planého se prosadil Cekuras. „Pomohli jsme si také rohem. Následně přišlo oživení střídajícími Zelinkou a Vaňkem, kteří tam měli dobré věci. Vaněk jim utíkal po levé straně a dokonce trefil v poslední minutě po akci Janíčka tyč,“ litoval Sláma, že se nepovedl vítězný gól.

Místo toho ještě předtím viděl v 86. minutě červenou kartu Tomáš Cundrla po druhé žluté. „Bude nám chybět,“ ví Sláma.

Jeseník však díky remíze udržel odstup od čtrnácté Břidličné na pět bodů a je dvanáctý. Neprohrál navíc počtvrté v řadě. „Je to plusový bod z venku, měli jsme strach, aby se na nás nedotáhli. Menší série je pozitivní, ale bylo by lepší dvakrát vyhrát a dvakrát prohrát a měli bychom více bodů,“ říká trenér.

Do konce podzimu čekají Jeseník ještě celky z první poloviny tabulky Šumperk, Polanka a béčko Opavy. „Máme těžký los, ale ještě bychom nějaké body chtěli uhrát, abychom si podzim nepokazili. Musíme se teď připravit na Šumperk, který ale bude favoritem,“ uzavřel Libor Sláma.

TJ Břidličná - FK Jeseník 1:1 (1:0)

Branky: 24. Kryl - 55. Cekuras.

Rozhodčí: Poláček - Tomanec, Sklář. ŽK: Vajda, Cundrla. ČK: 86. Cundrla (J.). Diváci: 150.

Jeseník: Vajda - Janíček, Cekuras, Pechoušek, Planý (88. Mi. Bráblík), Ma. Bráblík, Červeňák (77. Kysela), Furik (62. Zelinka), Cundrla, Bouchal, Grulich (62. Vaněk). Trenér: Libor Sláma.