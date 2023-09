FOTOGALERIE/Fotbalisté Jeseníku padli na půdě lídra divize F Hlubiny 1:4. Dva góly ale inkasovali až v nastaveném čase, předtím sahali po vyrovnání.

Hlubina - Jeseník 4:1 (8. kolo divize F, 23. 9. 2023) | Foto: TJ Unie Hlubina

„Přijeli jsme ke špičkovému mužstvu divize, který se jeví jako aspirant na postup. Pod tím dojmem se nám úplně nepovedl začátek zápasu. Prohrávali jsme po nedůrazu ve středu obrany a pak jsme se snažili vyrovnat hru, ale byli jsme pod tlakem,“ hodnotil trenér Jeseníku Libor Sláma.

Už ve 14. minutě totiž jeho svěřenci inkasovali. Důležitá rána pak přišla minutu před přestávkou, kdy se Hlubina prosadila podruhé.

„Bylo to opět po naší chybě a vidím to jako klíčový moment. O poločase jsme si ale řekli, že nemáme co ztratit, přeskupili jsme to,“ prozradil Sláma.

Jeseník dokázal zásluhou Alfréda Červeňáka v 59. minutě snížit a měl půl hodiny na vyrovnání.

„Vyrovnali jsme hru a možná jsme byli i lepší. Měli jsme tam dvě šance na vyrovnání, ale nedali jsme. V tu chvíli jsem si říkal, že to skončí buď 2:2, nebo prohrajeme 1:3,“ sdělil kouč.

Nakonec zní konečný výsledek 4:1 pro domácí. Hlubina totiž udeřila v první a třetí nastavené minutě.

„To už jsme hráli na velké riziko. Vydali jsme se fyzicky a v situacích jsme byli o chvíli později. Navíc je soupeř uhrál rozdílově. Tlačili jsme se za vyrovnáním, které nebylo daleko. Za výkon ve druhé půli musím kluky pochválit, rozdali jsme si to s Hlubinou na férovku,“ uzavřel Libor Sláma.

TJ Unie Hlubina - FK Jeseník 4:1 (2:0)

Branky: 44. a 90+1. Förster, 14. Marciňa, 90+3. Kalay - 59. Červeňák.

Rozhodčí: Votava - Pospíšil, Potiorek. ŽK: Bělíček - Janíček, Cekuras, Červeňák, Krézek. Diváci: 120.

Jeseník: Vajda - Janíček, Cekuras, Pechoušek, Planý (84. Tulis), Ma. Bráblík, Zelinka, Červeňák (67. Vaněk), Furik (42. Krézek), Bouchal, Grulich (67. Mi. Bráblík. Trenér: Libor Sláma.