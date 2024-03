Fotbalisté Jeseníku neprožívají ideální vstup do jarní části divize F. Ze tří duelů získali pouze jeden bod. Naposledy na domácím hřišti prohráli s Vítkovicemi 0:2.

FK Jeseník - Vítkovice | Foto: FK Jeseník

Jeseníku nevyšel vstup do utkání a už po třech minutách prohrával. „Brzký gól utkání hodně ovlivnil. Smolně jsme inkasovali. Potom se soupeř stáhl, hrál, co potřeboval a my jsme se do nich těžko dostávali. Ve druhé půli, jak běžel čas, jsme vsadili vše na jednu kartu, dali jsme tam dva vysoké útočníky a přeskupili jsme to. Soupeř využil mezery a dal na 2:0. Měli jsme tam ještě Cundrla a Kysela gólovky, ale chyběla jim rozvaha,“ hodnotil kouč Svatoslav Valenta.

Ten tak na první vítězství na lavičce Jeseníku stále čeká. Před vlastními fanoušky prohrál i druhý zápas a vydoloval pouze bod na půdě posledního Bruntálu. Jeseník je v tabulce třináctý.

„Je to nepříjemné, potřebovali bychom body vzhledem k postavení v tabulce. Ale nechceme se v tom babrat a věříme, že to zlomíme,“ dodal Valenta.

FK Jeseník - Vítkovice 0:2 (0:1)

Branky: 3. Chylek, 66. Nieslanik.

Rozhodčí: Petrásek - Ehrenberger, Doležal. ŽK: Cekuras, Ma. Bráblík - Gaži, Zogata, Chylek. Diváci: 185.

Jeseník: Vajda - Cekuras, Pechoušek, Planý (71. Zelinka), Ma. Bráblík, Červeňák (59. Bříza), Grulich (81. Cundrla), Krézek, Vaněk, Bouchal, Sytař (71. Kysela). Trenér: Svatoslav Valenta.