Čtvrtou výhru v řadě si v sobotu připsali fotbalisté Šumperku, kteří díky jedinému vstřelenému gólu ovládli dlouho očekávané divizní derby na hřišti nováčka z Jeseníku.

Šumperk potvrdil na hřišti obětavě bojujícího Jeseníku roli favorita. . | Foto: FK Jeseník

Domácí tým pak po dlouhých osmi kolech a teprve podruhé v sezóně vyšel střelecky naprázdno, když proti papírovému favoritovi si příliš šancí nevytvořil.

„Byl to docela tvrdý a nervózní zápas, který moc fotbalové krásy nepřinesl. My jsme sice začali dost pasivně, ale od takové patnácté minuty jsme byli lepším mužstvem a nakonec zaslouženě vyhráli,“ započal hodnocení víkendového klání šumperský trenér Pavel Tökoly, jehož celek z posledních čtyř úspěšných klání potřetí neinkasoval a nadále se pyšní nejlepší defenzivou v divizní skupině F.

„Věděli jsme, že k nám Šumperk přijede coby jeden z lídrů soutěže, který se navíc veze na vítězné vlně. Chtěli jsme to soupeři co nejvíce znepříjemnit a myslím si, že minimálně první poločas jsme dokázali být více než vyrovnaným soupeřem,“ přidal své postřehy Libor Sláma, trenér Jeseníku.

„Od druhé části se začala projevovat šumperská fotbalovost, mají tam každopádně oproti nám několik zkušených individualit,“ uvedl dále kouč týmu z lázeňského města.

„Jeseník toho proti nám moc nevymyslel, měl tam jenom několik standardek, jinak jsme domácí k ničemu nepustili. Ale z kvality utkání jsem zklamaný. Byl to velký boj, domácí na nás byli dost nahecovaní, urputně bojovali, hráli důrazně a s odhodláním, na tohle jsem ale kluky upozorňoval, že tomu tak bude. Byla tam řada faulů a žlutých karet,“ konstatoval dále Pavel Tököly, lodivod aktuálně třetího mužstva tabulky.

Během hry měl na kopačkách hostů slibnou příležitost kanonýr Šidlík, největší možnost si poté vytvořil Skalský.

Nakonec se hosté prosadili po přímém kopu do vápna, kdy se do koncovky tlačil Horký, od něhož se však míč odrazil ke střídajícímu Elšíkovi, jenž uklidil balón přesně k tyči.

„Asi rozhodujícím okamžikem bylo zranění našeho stopera Cekurase, který si pochroumal koleno. Potom jsme museli přeskupit sestavu a Šumperk nám začal ujíždět. Inkasovali jsme z hloupé standardky, kdy to hosté rychle rozehráli, z naší strany tam bylo souběžně několik chyb, neodkopnutý balón a nepohlídaný hráč soupeře. A to ještě náš gólman Vajda chytil v utkání dvě čisté šance. Šumperk vyhrál zaslouženě, ale já jsem na své kluky hrdý, odvedli jsme maximum a nemáme se za co stydět,“ řekl závěrem jesenický Libor Sláma.

FK Jeseník – FK Šumperk 0:1 (0:0)

Branka: 72. Elšík.

Rozhodčí: Banot – Dudek, Kovařik. ŽK: Janíček, Planý, Bráblík, Červeňák, Furik – Šidlík, Horký, Nízký, Strnad. Diváci: 234.

Jeseník: Vajda – Zrník (77. Vaněk), Janíček, Cekuras (64. Grulich), Pechoušek, Planý, Bráblík, Červeňák, Furik (67. Kysela), Zelinka, Bouchal. Trenér: Libor Sláma.

Šumperk: Kreizl – Šidlík (79. Ostrovka), Skalský, Linet (67. Morong), Antl, Horký, Stašák (46. Elšík), Nováček, Liďák, Nízký, Strnad (90. Smrž). Trenér: Pavel Tököly.