Nová sezona už se rozběhla a v divizi přinesla několik změn. Moravské skupiny D, E, F se rozšířily ze čtrnácti na šestnáct celků a právě „efko“ bude mít po letech zastoupení také v Olomouckém kraji. Přesunut byl Šumperk a vítěz krajského přeboru Jeseník tam míří s ním.

MOL Cup: FK Jeseník - FK Šumperk | Foto: FK Jeseník

Oba týmy budou nejčastěji jezdit k zápasům na Ostravsko. Šumperku se tak vzdal soubojů s týmy z Olomoucka. Důvod? Jednoduchý, klub chtěl změnu. „Změna je život. Kluci hráli pořád proti stejným soupeřům. Takhle zavítají na nová hřiště a čekáme od toho oživení,“ sdělil trenér Šumperku Pavel Tököly.

„Věříme, že noví soupeři můžou přilákat také více diváků do ochozů. Je to pro nás lepší, protože tam máme Jeseník, Bruntál, Krnov, Břidličnou. S těmito týmy jsme dlouho nehráli, s některými v oficiální soutěži vůbec. Těšíme se. Navíc je to pro nás kilometrově přívětivější varianta,“ přidal se předseda klubu Ladislav Šabo.

Rovněž pro Jeseník je to kvůli cestování schůdnější varianta. „Zvažovali jsme to a nakonec zvítězila ekonomická stránka. Máme hned několik týmů v okolí padesáti kilometrů. Navíc už jen přípravné duely třeba s Krnovem vždy přilákali spoustu diváků. Máme tam takové víc derby zápasy. Je to lepší než jezdit do Slavičína či Bzence,“ říká trenér Jeseníku Libor Sláma.

OBRAZEM: Fotbalisté Jeseníku slaví první výhru. Útočník zamířil do Bernartic

Oba celky může mrzet přesun Rýmařova, který zažádal o výměnu s Valašským Meziříčím a nově bude hrát skupinu E. „Nečekali jsme to,“ potvrdil Sláma. „Nás dost mrzí, že jsme o něj přišli,“ dodal Šabo.

Otázkou pak je sportovní stránka. Která skupina je těžší? „Říká se, že efko, ale mám to jen z doslechu. Sám to zatím nemůžu posoudit,“ říká Sláma. „Určitě bude skupina F s převahou celků z Ostravska kvalitnější,“ hlásí Šabo.

Oba týmy se pak střetly už v předkole MOL Cupu, kdy vyhrál Šumperk 2:0, přestože hrál od první minuty bez vyloučeného Tomáše Stašák. Obránce je jednou ze tří posil. Kádr doplnili také defenzivní Tomáš Morong a naopak do ofenzivy Martin Skalský.

„Úplně spokojený nejsem. Jsou to dobří a mladí kluci, ale chtěli jsme ještě někoho zkušeného. Budeme se tedy ještě dívat, kdyby byla možnost někoho přivést,“ říká Pavel Tököly, který přišel o Stanislava Lavroviče (Krnov) a Roberta Juráska (Postřelmov).

To Jeseník musel řešit nepříjemnější ztráty. Do divizní sezony půjde bez stopera Davida Macury a kapitána Jana Minky, kteří už po postupu avizovali, že do vyšší soutěže s týmem nepůjdou. „Nepodařilo se je přemluvit, občas s námi trénují, ale hrát budou asi jen za béčko,“ přiblížil Sláma. V průběhu soutěže navíc ještě opustil tým mladý Samuel Planý, který zamířil do Bernartic.

Také Jeseník oznámil tři mladé posily: Matěje Zelinku, Jana Pechouška a Jakuba Vaňka. „Slibuji si od nich hodně, ale budou potřebovat čas, nebude to hned. Nejsme ve fázi, kdy si můžeme dovolit hotového fotbalistu, musíme si je vychovat,“ říká Sláma.

Šumperk se protrápil k výhře nad Řepištěm, které jen urputně bránilo

A s jakými cíli půjdou týmy do soutěže? „Víme ale, že to bude těžké a bude to boj o udržení. Věřím, že se semkneme. Důležitý bude vstup, abychom udělali nějaké body a uklidnili se. Pokud by se nám to nepovedlo, tak je to potom těžké na hlavu. Musíme týden co týden předvádět výkony na hranici možností,“ byl si vědom ještě před startem ročníku jesenický Sláma a dodává: „Šumperk asi bude patřit do horní poloviny.“

V Šumperku ale prozatím o ambicích mlčí. „Tým jsem loni převzal po pátém kole a měl nula bodů. Je tedy důležité, abychom na tom byli lépe,“ usmál se Tököly. „Jinak zatím cíl nemáme. Můžeme si zavolat po sedmém kole a o ambicích se pobavit pak,“ uzavřel.

Po třech kolech je Šumperk bez porážky na druhém místě se sedmi body, Jeseník nahrál body čtyři a patří mi sedmé místo.