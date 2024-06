V minulých sezonách patřil k hlavním střeleckým oporám Lesnice, letos to bylo vlivem…

Od posledního podzimního zápasu s béčkem Opavy, které se hrálo 11. listopadu, čekal Jeseník na divizní vítězství. Od té doby nevyhrál pod novým koučem Svatoslavem Valentou ani jeden mistrovský duel. To se v sobotu změnilo, když po brankách Krézka a Macury porazil Polanku nad Odrou.

„Je to dobrý pocit pro mě i pro kluky a fanoušky. Jsem rád, že jsme vyhráli na domácí půdě. Lidé s námi měli trpělivost, nestříleli jsme tady totiž branky ani nesbírali body. Více mě však v naší situaci těší výkon. Hlavně v první půli, kdy jsme navázali na zápas se Šumperkem, který jsme odehráli v deseti dobře. Byly tam kvalitní výstavba hry i kombinace,“ hodnotil Valenta.

V 79. minutě dal Jeseník uklidňující druhou branku, nicméně hned za minutu bylo sníženo a zaděláno na drama. Polanka však vyrovnat nezvládla, posledních osm minut dohrávala navíc v deseti.

„Bylo to nepříjemné, ale byli jsme dobře nastavení a věřil jsem, že to dohrajeme. Závěr už nebyl o kvalitě, ale ukopali jsme to. Měli jsme i štěstí, které nám třeba v minulých zápasech chybělo,“ dodal kouč, který narážel hlavně na břevno po lobu, které uchránilo Jeseník od delšího čekání na výhru.

Jeho tým je už jistým sestupujícím do krajského přeboru z předposledního místa skupiny F. Právě to mohlo hrát roli, že se Jeseníku konečně podařilo vyhrát, mohl hrát uvolněně, bez tlaku.

Zdroj: FK Jeseník

„Možná zafungovala hlava, že kluci byli uvolněnější. Cpeme do nich způsob hry, ale nejsem Harry Potter a nejde všechno změnit během tří měsíců. Už ale v některých částech zápasů přenášíme věci z tréninků do zápasů. Oproti minulým zápasům jsme neztráceli zbytečně míče. Když se to dělo, tak nás to stálo hodně sil,“ popisoval Valenta.

Po sestupu však zůstává klub ambiciózní. „Je to dobře, máme mladý tým. Postup do divize přišel o něco dříve, než v klubu plánovali, každopádně dlouhodobá vize je divizní a budeme se chtít co nejdříve vrátit,“ hlásí Valenta.

Jestli u toho bude on, nechtěl oficiálně potvrdit. „Bavili jsme se s vedení, ale ještě to není oficiální. Jasno bude v průběhu následujících dní,“ sdělil.

Zřejmě u toho však nebude minimálně trojice hráčů z nynějšího kádru. „Budou změny. Velké ztráty jsou odchody Matěje Planého a Tomáše Cundrly do Bernartic, což je vzhledem k jejich věku velká škoda. Martin Bráblík pak využije pracovní příležitost na druhé straně republiky. Je to pro nás oslabení, jsou to hráči ze základu,“ prozradil Svatoslav Valenta.

„Bavíme se také s některými hráči, kteří by mohli přijít,“ dodal na závěr.

FK Jeseník - Polanka nad Odrou 2:1 (1:0)

Branky: 40. Krézek, 79. Macura – 80. Rončka

Rozhodčí: Labaš - Habermann, Čampišová. ŽK: Ma. Bráblík - Hluchý, Musila, Vachník. ČK: 82. Hluchý (P.). Diváci: 160.

Jeseník: Vajda – Bráblík Mar., Macura, Cundrla, Bouchal – Vaněk (67. Bříza), Pechoušek, Planý, Krézek (90. Sytař), Bráblík Mich. – Červeňák (73. Tulis). Trenér: Svatoslav Valenta.