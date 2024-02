Fotbalisté Jeseníku porazili v přípravném utkání účastníka I. A třídy Bernartice 2:1. V přípravě se k němu připojili dva zkušení hráči, kteří strávili podzim v béčku.

FK Jeseník - David Macura | Foto: FK Jeseník

„První poločas byl z naší strany poměrně slušný, vedli jsme 2:0 a objevovaly se tam věci z tréninku, které děláme. Ať je to způsob zakládání útoku či presink. Je škoda, že jsme nedali více branek, byli bychom spokojenější,“ říkal stále ještě nový kouč Jeseníku Svatoslav Valenta. Jeseník vedl 2:0 po brankách Cundrly a Vaňka.

Po změně stran ale třetí celek I. A třídy a nováček soutěže divizního favorita potrápil. Dokonce snížil na rozdíl jediné branky. „O poločase jsme prostřídali, šli tam mladší kluci a trošku se nám rozpadla součinnost a vazby, které na sebe hráči mají. Ale my chceme v přípravě vidět všechny a dostat do nich zápasovou kondici a také zjistit, v jaké kvalitě dokážeme do zápasu přenést věci z tréninku. Vypadli jsme však trošku z rytmu, čehož soupeř využil a cítil, že je na dostřel. Prověřil nás,“ popisoval Valenta.

Jeho tým však vedení 2:1 udržel až do závěrečného hvizdu. „Výsledek je vedlejší. Mnozí by si možná představovali vyšší výsledek, ke kterému mohlo dojít, kdybychom byli produktivnější,“ dodal ještě k duelu.

Do něj kvůli zranění nezasáhli Jan Minka ani David Macura, kteří strávili na vlastní žádost podzim v béčku, ale nyní začali přípravu s divizním áčkem. Ve hře je tak jejich návrat do kádru.

„Jsou to pro nás největší posily. Chtěli poznat nové trenéry a tréninky. Máme s oběma dohodu, že tomu necháme volný průběh, budou s námi trénovat a pak se ke konci přípravy rozhodnou. Byl bych rád, kdybychom je v kádru měli, ale rozhodnutí bude na nich. Teď to vypadá, že budou týden až dva mimo, což je problém, ale přeji jim, aby byli zdraví,“ sdělil Valenta.

Jiné posily prozatím neočekává. „Máme posunuté kluky z dorostu, některé hráče jsme oslovili, ale momentálně to nevypadá, že by někdo přišel. Chceme stabilizovat kádr a pracovat s ním,“ uzavřel kouč.

FK Jeseník - Sokol Bernartice 2:1

Branky Jeseníku: Cundrla, Vaněk.

Jeseník: Vajda - Ma. Bráblík, Cekuras, Sytař, Janíček, Pechoušek, Cundrla - Vaněk, Krézek, Planý - Mich. Bráblík. Střídali: Kružík - Tulis, Bouchal, Říha, Kubánek, Nedavaška, Furik, Kysela. Trenér: Svatoslav Valenta.