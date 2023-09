A jeden jim vyšel. V poslední minutě úvodní půle utekl Alfréd Červeňák, udělal brankáři kličku a do prázdné branky vstřelil první, poslední a také vítězný gól.

Více ze hry přitom měl favorit z Bílovce, jenže se nemohl prosadit přes výborně chytajícího brankáře Vajdu. „Zatlačili nás, ale také rozchytali našeho gólmana, který měl na sobě magnet,“ usmíval se Sláma.

Uničov dal Hodonínu pět krásných gólů a přeje si v poháru Spartu, nebo Slavii

Ve druhé půli tlak domácích sílil, jenže Vajda čisté konto udržel. „Bušili, hrozili ze standardek, ale Vajda všechno počapal,“ chválili trenér. Ten přitom musel na stopera stáhnout záložníka Jana Pechouška. „Ale zvládl to a zaslouží absolutorium stejně jako všichni kluci,“ pokračoval Sláma.

Jeseník tak poskočil na sedm bodů a v tabulce je desátý. „Pro nás je to hrozně cenné vítězství z venku. Potřebovali jsme zase nějaký bod na uklidnění. Bereme to s pokorou, ale věřím, že by nás to mohlo nakopnout, protože Bílovec byl určitě favorit. Nyní nás čeká Havířov, který je na tom podobně jako my a chtěli bychom zase bodovat. I když nám to pasuje spíše venku, kde hrajeme bez tlaku. Odmlátíme to, odbojujeme, opíráme se o kondici. Je problém, když potom musíme doma tvořit,“ uzavřel Libor Sláma.

ŠSK Bílovec - FK Jeseník 0:1 (0:1)

Branka: 45. Červeňák

Rozhodčí: Čampišová - Petrásek, Doležal. ŽK: Heiník, Tomášek - Vajda, Červeňák, Furik. Diváci: 196.

Jeseník: Vajda – Mar. Bráblík, Cekuras, Pechoušek, Bouchal – Grulich (86. Pavlík Nguyen), Zelinka, Krézek (90. Janíček), Planý (46. Mich. Bráblík) – Furik, Červeňák (80. Tulis). Trenér: Libor Sláma.