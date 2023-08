Nováček z Jeseníku v úvodním utkání divize F na půdě Vratimova dobře začal. Vedl 2:0, ale ještě do poločasu náskok ztratil a prohrál vysoko 3:6.

FK Jeseník | Foto: FK Jeseník

Velice dobře vypadalo po půl hodině hry úvodní utkání Jeseníku v divizi. Ve Vratimově vedl 2:0. Během úvodních 29 minut se prosadil Martin Bráblík na přední tyči po rohovém kopu Matěje Planého a navázal na něj střelou ze šestnáctky Furik.

Dokonce to mohlo být 3:0, ale přihrávku Samuela Planého pod sebe poslal Krézek jen do bloku.

„Přečkali jsme tlak soupeře v úvodních deseti minutách a pak jsme se začali dostávat do šancí a byli jsme fotbalovější. Dali jsme dva góly a mohli přidat třetí, ale pak jsme také začali chybovat,“ hodnotil trenér Jeseníku Libor Sláma.

Ještě do poločasu pak jeho tým dvakrát inkasoval. „Gól do šatny na 2:2 byl asi zlomovým momentem,“ je si vědom kouč.

Počasí úřaduje. Odkládají se fotbalové zápasy přeborů i divize

Horší to ale bylo po změně stran, kdy během dvaceti minut inkasoval třikrát a o chvíli později ještě jednou. Zmohl se až v poslední minutě na kosmetickou úpravu skóre na 3:6.

„První poločas jsme hráli výborně, vypadalo to pro nás dobře. Začátek druhého jsme ale zaspali. Na vyšší soutěž se adaptujeme a nevím, jak dlouho to bude ještě trvat. Zaostáváme v důrazu a agresivitě. Obávám se, aby nás to nedohnalo. Soutěž je jiná než krajský přebor. Mrzí mě, že jsme dostali čtyři góly ze standardek,“ říkal jesenický trenér.

Zápas mohl vypadat, kdyby za stavu 2:3 proměnil samostatný únik Pechoušek. Ale nevyrovnal. „Kdo ví, jak by to dopadlo,“ přemítá Sláma.

V úvodním domácím utkání za týden přivíta Jeseník na svém hřišti tým Bruntálu.

FC Vratimov - FK Jeseník 6:3 (2:2)

Branky: 34. Vidiševský, 45. a 65. Šeba, 49. Bajzath, 54. Šindler, 70. Duda – 12. Martin Bráblík, 29. Furik, 90. Michal Bráblík.

Rozhodčí: Ganaj - Kaloč, Banot. ŽK: Zupko, Duda, Brezula - Ma. Bráblík, Furik, Krézek, Vaněk, Zelinka. Diváci: 120.

Jeseník: Vajda – Martin Bráblík, Cekuras, Janíček, Bouchal – M.Planý, Cundrla (74. Mich.Bráblík), Krézek (46. Pechoušek), Vaněk – Furik (60. Zelinka), S.Planý (60. Červeňák).