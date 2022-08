„Myslím si, že do utkání jsme vstoupili dobře. Vzhledem k tomu, v jakém jsme byli složení, tak jsme hráli dobrý fotbal. Dravost našich mladých hráčů na soupeře platila. Konečně jsme se dostávali také do gólových šancí, kterých jsme do přestávky měli víc než domácí, jenže jsme je neproměnili,“ konstatoval úvodem kouč Šumperku Zdeněk Opravil.

Těsně před půlkou pak hosty postihla nepříjemnost, jenž těžce ovlivnila celý zbytek zápasu. Stanislav Lavrovič po předchozí žluté kartě v souboji o míč držel soupeře za dres, za což následovala automatická stopka.

„Takový zkušený borec a udělá takovou hloupost. Do té doby to byl náš nejlepší hráč na hřišti. Jeho ztráta nás hodně poznamenala. Navíc v situaci, kdy se potýkáme s absencemi,“ řekl dále trenér týmu z podhůří Jeseníků.

FOTO: Holice znovu prohrála. První tři body si naopak odváží Přerov

A aby toho nebylo málo, hned zkraje druhého dějství vyfasoval červenou kartu i Artem Ostrokon, když dle oficiálního zápisu zezadu kopl protivníka ve vyložené šanci.

Pro úplnost navíc dodejme, že celý inkriminovaný moment se odehrál zhruba necelé dvě minuty po jeho příchodu na hřišti. Ukrajinský fotbalista si tedy sobotní zápas na hřišti příliš dlouho neužil.

Z následné standardky potom domácí kapitán Zdeněk Konečník uklidil balón přesně k tyči Kreizlovy brány a otevřel tím skóre.

„Přesto i v devíti jsme nehráli úplně špatně a měli tam nějaké možnosti. Sice jsme později inkasovali podruhé, přesto mě těší, že kluci nesložili zbraně a nadále se rvali o výsledek,“ ocenil přístup svého mužstva Zdeněk Opravil.

I v oslabení se tak podařilo hostům alespoň snížit díky gólu Adama Žáka a následně i vyrovnat, jenže tato trefa kvůli ofsajdu neplatila.

Ohlasy z KP: Losiny loupily v Bohuňovicích, Mohelnice stále jen na bodu

Ve zbývajícím čase již Šumperku nezbylo nic jiného, než hodně otevřít hru a domácí tento risk protivníka potrestali třetí brankou.

„Teď musíme upřít maximální pozornost k dalším dvěma zápasům, které hrajeme doma a musíme z nich urvat šest bodů, abychom se konečně nastartovali k lepším výsledkům a psychicky se zvedli. Doufám, že se nám vrátí do hry i kluci z marodky a budeme zase konkurenceschopní,“ přeje si závěrem Zdeněk Opravil.

TJ Skaštice – FK Šumperk 3:1 (0:0)

Branky: 48. a 87. Konečník, 61. Frýdl - 76. Žák. ŽK: Menšík, Motal – Lavrovič. ČK: 42. Lavrovič, 47. Ostrokon (oba Šumperk). Rozhodčí: Malimánek - Zapletal, Půček. Diváci: 174.

Šumperk: Kreizl – Purzitidis, Smrž, Linet, Jurásek (67. Vicenec) – Lavrovič, Pavlíček, Horký (46. Ostrokon) – Žák, Elšík (57. Matura), Morong (70. Dostál). Trenér: Zdeněk Opravil.