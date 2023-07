Při stavbě kádru na novou sezonu ale bude muset kouč Libor Sláma dva ze svých strůjců prvenství přemlouvat. Do čtvrté nejvyšší soutěže se totiž příliš nechce kapitánovi Janu Minkovi ani stoperovi Davidu Macurovi.

„Tito dva zkušenější kluci ji příliš nechtějí hrát. Musíme je zkusit přemluvit nebo se poohlédnout po náhradách,“ říkal Sláma po konci sezony. „Nyní to vypadá, že Honza opravdu hrát nebude, je u něj nějaká ztráta motivace. U Davida je to tak padesát na padesát,“ přiblížil situaci týden před startem přípravy.

Oba přitom patří mezi pětici hráčů (včetně Kysely, Furika a Břízy), která pamatuje poslední účast klubu v divizi. Macura se navíc do Jeseníku vrátil teprve v zimě a byl jedním z klíčových mužů, který stál za úspěchem.

„Věděli jsme, že se chce pomalu vracet, ale původně jsme mysleli, že až po sezoně. Jeho příchod nám hodně pomohl. Ihned se stal oporou, držel obranu, zkvalitnil defenzivu a stal se také lídrem v kabině. Bohužel avizoval, že se mu do postupu příliš nebude chtít a chce se rozloučit prvenstvím. Je to škoda, protože je v nejlepších fotbalových letech a určitě by nám ještě pomohl,“ je si vědom Sláma.

Macura nebyl jediným stavebním kamenem v defenzivě Jeseníku. Ze Sigmy dorazil také gólman Jan Vajda. „Nevešel se do kádru devatenáctky, ale zkvalitnil náš. Uklidnili jsme se s ním, měl vliv na mužstvo a několikrát nás podržel,“ chválil kouč. Jeseník na jaře inkasoval pouze deset branek.

Slámovi se přitom povedl ještě jeden tah. V zimě si definitivně z dorostu vytáhl Samuela Planého, který zakončil sezonu s osmi brankami. „Je to takový flegmatik, z ničeho si nedělá hlavu. Je to skvělý fotbalista - hračička, technik a dobře se na něj dívá. I když je to chroustek a má asi jen 60 kilo, tak se mu těžko bere míč a má chladnokrevné zakončení. U nás začínal na křídle a až se zranil Bříza, tak jsem ho teprve dal na hrot, což se ukázalo jako správný tah, jelikož dával důležité branky. Musí teď ale zůstat pokorný,“ hodnotí Sláma.

Kromě těchto individualit, ale vypíchl při cestě za úspěchem celý tým. „Z kluků čišela snaha, pracovitost a touha udělat úspěch. Chodilo nás hodně na tréninky, nabrali jsme kondici. Už před sezonou jsem jim říkal, že by tady časem divize měla být, protože jsme okresní město,“ uznal trenér.

Přitom v září a říjnu to na nějaký úspěch nevypadalo. Tehdy táhl Jeseník sérii šesti zápasů bez výhry. „To nás ale nesrazilo. Sedli jsme si spolu, něco si řekli a mělo to pozitivní vliv,“ pousmál se Sláma.

„Měli jsme také širší kádr, postupně začali hrát kluci, kteří i byli zvyklí na jiné posty a všechno si to sedlo. To bylo také důležité,“ dodal.

A co tedy posily? To je otázka. „Divize je samozřejmě kvalitnější, agresivnější a my potřebujeme tři zkušené hráče. Je otázka, co nám dovolí peníze. Pokud skončí Macura, tak bude zásadní zkušený stoper, který to uskáče a bude nám řídit obranu. Ale je těžké sem přes kopec někoho dostat. Tenhle region je na hráče chudý,“ je si vědom Sláma.

Ten zkoušel také oslovit dobře známého Petra Kutala. Rychlík již v Jeseníku působil a v uplynulé sezoně nasázel v I. B třídě, skupině C 52 branek. Jenže kanonýr s díky odmítl, protože chce zůstat v Bernarticích, se kterými postoupil z druhého místa do I. A třídy. „Nechce utíkat a nechat je ve štychu. Domluvili jsme se, že si zavoláme ještě po podzimu,“ prozradil Sláma.

Jeseník naopak jedná s Janem Pechouškem z Mikulovic, které I. B třídu ovládly právě před Bernarticemi, ale postup ovládly. „Je to teď na klubech jestli se domluví. Rozjednané máme ještě dva kluky, se kterými jsem se bavil a říkali, že by do toho spíše šli,“ řekl Sláma, ale konkrétní nebyl.

Vedení také jedná o ekonomické stránce. „Postupují nám žáci, takže budou větší výdaje na cesty a zřizujeme béčko, takže budeme honit tři zajíce. Již jednáme s paní starostkou, aby byl příspěvek od města vyšší,“ potvrdil Sláma.

Do přípravy by následně jeho svěřenci měli vyběhnout okolo 10. července. „Musíme do toho šlápnout kondičně a uhrát to týmovým pojetím. Také nám snad pomůže nováčkovská euforie,“ uzavřel Libor Sláma.

Jeho tým vstoupí do divize v sobotu 5. srpna v 10.15 na půdě dalšího nováčka Vratimova. Domácí zápasy pak bude hrávat v sobotu v 17 hodin (směrem k zimě se bude výkop posouvat na dřívější čas).

Zápasový program letní přípravy:

Sobota 15.7. ve 14:00 Rapotín – Jeseník

Sobota 22.7. v 17:00 Jeseník - Bruntál (MOL Cup)

Sobota 29.7. v 17:00 Jeseník - Šumperk (MOL Cup - pouze v případě postupu přes Bruntál)

nebo

Neděle 30.7. v 17:00 Velké Losiny - Jeseník (V případě vypadnutí z MOL Cupu)