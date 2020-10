„Řešili jsme v kabině, že jsme v Kozlovicích snad nikdy nevyhráli. Byli jsme dobře nažhavení,“ pochvaloval si šumperský trenér Zdeněk Opravil.

Jeho tým vedl už od páté minuty, kdy se trefil Stanislav Lavrovič, další gól přidal po čtvrthodině Petr Linet a ve 25. minutě nahrálo hostům do karet vyloučení stopera Kozlů Alexe Řeháka.

„Prohrávali jsme naprosto zaslouženě 0:2. Šumperk byl aktivnější a my jsme mu svou hloupou rozehrávkou umožnili jít do vedení. A protože nechci znova na disciplinární komisi, tak dál už utkání nebudu hodnotit,“ nebyl spokojen domácí kouč Vlastimil Chytrý, který postrádal defenzivního záložníka Martina Krále či útočníka Galetku.

Před koncem první půle navíc přidal svůj pátý gól v sezoně Ostrovka a bylo vymalováno. „Chtěli jsme kombinovat po zemi, což jsme dělali a dávali z toho branky. Byl jsem překvapený, že jsme se prosadili i ze standardní situace, což umí spíš domácí, kteří nedostávají moc gólů a umí si to pohlídat,“ zmínil Zdeněk Opravil.

Jeho tým mohl přidat další gól z penalty, kterou však chytil gólman Zbořil. Hosté si ve druhém poločase dokráčeli pro další cenný skalp. Po Slavičínu berou tři body také loňskému půlmistrovi.

„Přišli Peťa Strnad a kluci ze Sigmy – Miloš Šidlík a Martin Malacka. Tihle hráči jsou sice mladí, ale mají něco odehráno ve vyšších soutěžích. Na to se nalepil kvalitou zbytek hráčů. Kluci si začali víc věřit, dá se na to dívat a my jsme jen nadšení,“ pousmál se Opravil.

Šumperk tak tabulkou divize E stoupá vzhůru, už je s deseti body devátý. Kozlovice promarnily šanci jít do čela a propadly se na páté místo.

Další duely už oba celky odehrají bez diváků. Šumperk doma v neděli přivítá Bzenec, Kozlovice jedou ve stejný den na horkou půdu Všechovic.

FK Kozlovice – FK Šumperk 0:3 (0:3)

Branky: 5. Lavrovič, 16. Linet, 42. Ostrovka.

Rozhodčí: Hanák – Heger, Běhal. ŽK: Matějka, Vogl, Strašák, Zbořil, Kašík, Nekuda. ČK: 25. A. Řehák. Diváci: 144.

Kozlovice: Zbořil – Vogl (46. Moussa), S. Řehák, A. Řehák, Řezník (46. Hwedieh) – Matějka – Kašík, Strašák, Kyselák (80. Kozák) – Krajcar, Nekuda. Trenér: Vlastimil Chytrý.

Šumperk: Kreizl – Jurásek, Smrž, Linet, Kováč (70. Nízký) – Lavrovič (82. Demeter), Kotzmann (56. Cikryt), Strnad (86. Liďák) – Malacka (64. Tran), Šidlík, Ostrovka. Trenér: Zdeněk Opravil.