Z pohledu celého týmu je to na dvě poloviny. Jedna se nám nepovedla, druhá už se malinko dařila. Byla tam nějaká zranění, která nám komplikovala získávat body. Proto jsme na tom v tabulce tak, jak jsme. Samozřejmě jsme chtěli dopadnout lépe.

Úvodní kolo jste prohráli těsně se silnými Kozlovicemi, potom ale přišly další čtyři jasné porážky. Jaká byla nálada po pěti kolech, v nichž jste dali jediný gól?

Do letní přípravy jsme šli v obrovské euforii, protože na jaře se nám dařilo a sbírali jsme body. Nálada byla super. Ale pak přišla druhá, třetí prohra, ve Skašticích zbytečné dvě červené karty a nebylo to ideální. Cítili jsme takové pnutí a každý věděl, že musíme.

Co se tedy přes léto změnilo?

Na jaře jsme měli silnější kádr - Marek Hausknecht, Filip Twardzik, Honza Nimrichtr. Ještě odešel Ondra Kováč, který nám ale přišel občas pomoci, ale už v letní přestávce avizoval, že jak se mu narodí syn, tak bude chodit sporadicky na tréninky a možná na zápasy. Přišli jsme o čtyři hráče, nechci na někoho zapomenout, ale tihle hráli v základu, takže to byl zásah. Potom se to doplnilo kluky z dorostu a co si budeme, mužský fotbal je jiný a potřebují trošku čas.

Holice získala na podzim šest bodů a je poslední. To asi nebyl tým, se kterým by se mělo doma prohrát 0:3.

Nemělo, ale to už byl odraz toho, jaká byla situace v týmu. V kabině už to nebylo ono, nedařilo se nám vůbec nic. Na hráčích byla deka, i já jsem to cítil a nevěřil jsem si tolik jako v jiných zápasech.

Trenéra Zdeňka Opravila nahradil Pavel Tököly, co se změnilo?

Přinesl takový svěží vítr a čerstvý vzduch. Nechci hanit předešlého kouče Zdenu Opravila, ale už s námi byl tři roky a bohužel to nebylo ono. V mančaftu jsme postrádali pohodu a kvalitu, což se do nás nový trenér snažil vštípit a začalo to mit nějaké parametry. Potřebovali jsme impuls. Každý se snažil makat, protože chtěl hrát. Rozestavení zůstalo stejné, ale hledali jsme ideální sestavu i pod novým trenérem, který to točil a potom jsme ji jakž takž našli. Uhráli jsme hned čtyři body a vypadalo to, že se zvedáme a bude to dobré.

Potom ale zase přišly porážky a byly jednoznačné.

Přišla série takových zmatkových zápasů, které jsme zbytečně prohráli, protože v první půli šlo o vyrovnané partie, ale nezvládali jsme druhé poločasy. Inkasovali jsme a položili se. Byla utkání, ve kterých jsme odpadli fyzicky. Na Nových Sadech (1:5) nebo v Přerově (0:5), kde jsme dostali největší debakly, tak každý říkal po zápase, že není možné, abychom takhle prohrávali. Byli jsme vyrovnaným soupeřem, ale uděláme individuální chyby a nedostaneme se zpět do zápasu, když my góly nedáme. Na Sadech jsme mohli vstřelit tři do poločasu a bylo by po zápase. Naopak jsme pak tři dostali. Neřekl bych, že jsme na to neměli kvalitou, ale odpadli jsme fyzicky a dělali jsme individuální chyby.

Na závěr jste ale zapsali důležité body s Bzencem (6:2) a na půdě béčka Zbrojovky (0:0).

Trenér na nás před těmito zápasy apeloval, že je důležité získat nějaké body. Bzenec byl vrchol, chtěli jsme hodně vyhrát. Do Brna jsme jeli s tím, že každý bod bude dobrý, protože jsme věděli, že tam nikdo ještě do té doby bod nezískal. Máme tedy osm bodů, ale mohlo to být lepší. Je před námi jaro, abychom zapracovali a šli nahoru.

S Bzencem jste k výhře přispěl hattrickem.

Konečně trenéři pochopili, že mě mají dát do útoku (smích). Ne, sranda samozřejmě. Jak trenér hledal ideální sestavu, tak mě zkusil dát na hrot. Hrával jsem tam už v mládí a bavilo mě to tam. Za předchozího trenéra jsem hrál defenzivního hráče, ale když se člověk takhle posune, tak z něj spadne zodpovědnost, ale zase musí dávat góly. Zápas se mi povedl a dal jsem tři. Ještě jsem pak hrál útočníka v Brně, tak uvidíme, co bude na jaře, jestli si trenér přivede nějaké koně nebo budu hrát v útoku.

Celkově jste ale nastříleli pouze dvanáct branek, což je druhé nejmenší číslo v soutěži. V čem byl problém?

Měli jsme zraněné důležité hráče. Třeba Evža Ostrovka nám chybí už asi půl roku. Je to dobrý kluk do kabiny a skvělý fotbalista. Paťa Strnad také chvíli chyběl, a to je náš klíčový a rozdílový hráč. Kupilo se to. Byli jsme pak i my starší i někteří mladší zranění. Potom jsme to lepili a kluci hráli na postech, na kterých do té doby nehráli a nedopadlo to dobře. Ale ofenziva byl problém celého mančaftu. Neumíme být produktivní v koncovce, to byl největší kámen úrazu. Do šancí jsme se dostávali, bylo jich dost, ale vždycky chyběl poslední krůček dát gól. Vždycky jsme se na branky nadřeli a naopak jsme pak po jednoduché akci inkasovali.

Patříte mezi nejzkušenější hráče, cítíte zodpovědnost za výsledky?

Jsem asi třetí nejstarší a zodpovědnost mám. Je to o nás starých, jestli mančaft umíme nebo neumíme nabudit a povzbudit. Ale samozřejmě ne jen o nás, musí se přidat i ti mladší. Beru to ale celkově na sebe za ty starší kluky, že výsledky měly být lepší.

Na čem bude potřeba v zimě nejvíce zapracovat?

Asi na fyzičce, protože jsme kolikrát v zápase odpadali. To bude úkol číslo jedna a také na koncovce. Co bude dál a co má trenér v plánu, to nevím. Ale tyhle dva atributy jsou nejdůležitější, když člověk nemůže nebo na to nemá kvalitně, tak to musí aspoň odběhat. A nám se stávalo, že jsme třeba v šedesáté minutě odpadávali a díky tomu nad námi mančafty vyhrávaly.

Budete potřebovat posílit?

Určitě na zkoušku nějací kluci přijdou a uvidí se, jestli na tom budou kvalitou tak, aby zůstali. Bylo by potřeba posílit a vytvořit konkurenci, aby všichni věděli, že nemají místo zadarmo a musí si to vydřít.