Už v dorosteneckém věku si zahrál MSFL, kromě béčka Sigmy také v Uničově, odkud zamířil do Kvítkovic (dnes Zlínska). Střelecký prach však Šidlíkovi jakoby v mužské kategorii vyschl, góly tak 23letý útočník v minulé sezoně dával v dresu divizního Šumperku.

V počátku aktuální sezony to vypadalo na návrat do třetí ligy. V Uničově však Šidlík odehrál jen poločas ve Zlíně (prohra 1:3) a asistoval u jediné trefy hostů. Pak přišel přesun do Hranic a povedená premiéra proti Kozlovicím (výhra 3:0).