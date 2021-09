Fotbalista, jenž má za sebou mládežnické štace v Karviné či Opavě a v mužské kategorii oblékl také dres Frýdku-Místku, se zkoušel prosadit v Táborsku, ale zjistil, že tohle angažmá pro něj nebude.

„Byl jsem tam týden sám, daleko od rodiny a přemýšlel jsem, jestli to má cenu. V Česku je to těžké. Ve druhé lize jsou kluby, kde se hráči mají dobře, ale pak i ty, kde ne. Navíc kvalita nebyla lepší než v Uničově,“ popisoval.

A tak se rozhodl vrátit do Šumperku, kde má spoustu známých a začal podnikat. V jeho podniku by měly hrát prim vodní dýmky, ale zároveň má Patrik Strnad vidinu baru, kde si lidé dají i dobré jídlo či drinky. Přestože začátky nebyly kvůli covidu ideální, tak je nyní spokojený. „Podnikání celkem šlape,“ prozradil.

Zlý muž

Kromě toho patří mezi důležité muže na trávníku. V prvním kole zařídil jedinou branku divizního Šumperka při prohře 1:4 ve Slavičíně, následně odehrál plnou porci minut při domácím vítězství 1:0 se Vsetínem a v posledním jeho vystoupení 21. srpna obstaral dvěma brankami výhru 3:0 na hřišti Skaštic.

Tam však měl jeho výkon jednu velkou kaňku. V 65. minutě viděl za zbytečné diskuze s rozhodčím červenou kartu a musel předčasně do sprch. „Rozhodčí neviděl, že jsem v souboji dostal loktem, tak jsem se ho potom zeptal, proč to nepíská a použil při oslovení sprosté slovo. Byla to moje chyba, zkazil jsem si tím výkon a týmu ztížil zbytek zápasu,“ hodnotil.

„Měl jsem den před zápasem narozeniny a chtěl jsem si dát pěkný dárek,“ dodal smutně.

Svůj tým však oslabil nejen v závěru utkání ve Skašticích, ale také v těch dalších. Od disciplinární komise vyfasoval stopku na tři soutěžní zápasy. Šumperku tak chyběl i o víkendu v domácím střetnutí proti Valašskému Meziříčí.

Jeho spoluhráči však duel bez něj nezvládli a s Valmezem na Tyršově stadionu prohráli 1:2.

„Mrzí mě to, protože jsme proti tomuto týmu mohli něco uhrát a uspět. Trenér se mě ptal, proč jsem to udělal zrovna já, který mám být tahounem týmu,“ popisoval Strnad.

Už teď ale myslí na návrat. „Po vynucené pauze určitě budu mít o to větší chuť klukům pomoct,“ uzavřel.