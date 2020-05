Jak se teď jako gólman připravujete?

Jako každý fotbalista jsem se po době „gaučingu“ začal nudit a fotbal mi začal scházet. Ale nijak zvlášť se nepřipravuji. Občas chodím běhat nebo posiluji. Záleží jakou mám náladu. Hlavně jsem ale v posledním měsíci a půl na fotbal moc nemyslel. Mám vážně nemocného tátu a velké úsilí věnuji jemu. Jediný zápas, který mě teď zajímá, je ten jeho a doufám, že se budeme radovat z výhry.

Takže žádné brankářské věci?

Práce gólmana je především o psychické připravenosti, zodpovědnosti na hřišti, stručné a jasné komunikaci a v neposlední řadě o hře nohou. Jo, jasně párkrát se hodím v zápase na zem a vyhodím míč z ruky, ale určitě převažují ty prvně zmiňované atributy. To znamená, že nemusím dělat žádné extra věci. Jediné, co bude potřeba trošku dohnat, až se to celé zase rozjede, bude odhad a práce s míčem.

Takže si nemyslíte, že by tato přestávka byla pro brankáře horší?

Nemyslím si, že hraje roli to, na jakém postu hrajete. To asi záleží kus od kusu, ale mně konkrétně delší pauzy nevadí. Nejzásadnější změnou teď je, že jsme všichni nezvykle dlouhou dobu bez zápasového vytížení.

Překvapilo vás, že vám chtěl trenér přivést v zimě konkurenci?

Určitě ne. Pokud se objektivně podívám na některé své výkony v poslední době, tak se nemáme o čem bavit. V jednom zápase proti Přerovu jsem dokonce předvedl tak zoufalý výkon, že jsme si pak v autobuse při cestě domů se spoluhráčem Špajdou (Daniel Španihel) dělali srandu, že přitlučeme kopačky na hřebík a necháme tu místo jiným perspektivním klukům.

V zimě tedy měl přijít Lukáš Toman ze Zábřeha. Jak spolu vycházíte a co vám tato spolupráce přinesla?

Nic lepšího, než příchod Tomína mě a možná ani klub nemohlo potkat. Doufám, že se podaří ho tady udržet i do budoucna. Jsme spolu v pohodě a respektujeme se. Ještě jsem nezažil tak skvělého parťáka. Musím se konečně zase hodně obracet, abych nebyl jen do počtu. Přineslo to jen samá pozitiva. Ono pokud si člověk myslí, že to má zadarmo a že nemusí, tak musí. Nemůžu si dovolit nic vypustit a dělat věci jen na sto procent je teď málo.

Sezona byla těsně před začátkem zrušená, ale věděli jste, kdo by měl chytat jako jednička?

Trenéra nám dal informaci, že se budeme pravidelně točit po určitém počtu zápasů.

Jak vidíte váš souboj o post jedničky do příští sezony?

Budu se snažit pro klub a tým udělat maximum. Pokud to bude stačit a budu dostávat pravidelně příležitost chytat, tak budu rád. Pokud bude lepší Lukáš a dostane příležitost on, tak ho samozřejmě budu podporovat.

Kde vidíte Šumperk v příští sezoně?

Takový tým, jako jsme měli teď v zimě, tady za posledních sedm let ještě nebyl. Překvapilo by mě, kdybychom po příští sezoně nefigurovali v MSFL. Tak snad dostaneme co nejdříve šanci ukázat, že máme na to posunout šumperský fotbal na vyšší level.