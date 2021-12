Jsem spokojený s tím, jak kluci přistupovali k tréninkovým jednotkám. Kdybychom neměli tolik zraněných a byli jsme kompletní, určitě bychom byli lépe postavení v tabulce. Tím, že přišla zranění, dostali větší prostor kluci z dorostu, kteří právě na tuhle šanci čekali. Vyzkoušeli si divizi mužů. Doufám, že si uvědomili, že to je něco jiného než dorostenecká soutěž.

Mluvíte o zraněných. Jaká absence vás bolela nejvíce?

Bylo to dobře nastavené, ale zraněními se to rozplynulo. Nechali jsme si devatenáctičlenný kádr, ale z něj bylo pět kluků, kteří přišli z dorostu. Měli jsme nějakou osu, ale ta se postupně rozpadala. Začalo to asi ve třetím kole červenou kartou Patrika Strnada, který vypadl na tři zápasy a po odpykání trestu se navíc zranil. Začalo se to nabalovat. Pavlovi Dostálovi se vrátily problémy se srdcem, takže musel fotbalu okamžitě nechat a nevíme, kdy a jestli vůbec ještě začne. V Kozlovicích se zranil Mira Podhorný s kotníkem, který do té doby hrál pravidelně v útoku a potom si křídelník Evža Ostrovka udělal úraz v zaměstnání a oba s tím laborují doteď.

Přesto muselo být pozitivem, že mají šanci mladí.

Byla to pro ně obrovská škola a získávání zkušeností, které potřebují, takže tohle bylo plus. Byly zápasy, do kterých naskočili a pomohli týmu, ale tím, jak jsou mladí, tak jejich výkony jsou nevyrovnané a byla utkání, kde jim to nevyšlo. Mužský fotbal je hrozně o soubojovosti, soubojovém chování a rychlosti - tam mají na čem pracovat.

Je někdo z nich, kdo si říká o více příležitostí? Například Martin Malacka nastupoval často.

Martin je hráč Sigmy a nevíme, jestli tady zůstane, protože přípravu bude absolvovat v Olomouci. S našimi hráči, jako jsou Musílek, Žák, Liďák a Bačík, budeme chtít pracovat a zabudovávat je do týmu. Například Žák dal dva góly, má i nějakou asistenci a nastupoval místo Ostrovky. Musílek potom nastupoval pravidelně ve středu zálohy. Nebylo to špatné na to, že hráli první půl rok v mužích. Dá se na nich stavět. Navíc v dorostu jsou další kluci, kteří mají potenciál dostat se do mužů. Záleží, jak budou makat.

Také v bráně nastupoval mladý Vojtěch Pitron, jak ten to zvládl?

Původně jsme měli dvojici Kreizl, Pitron, ale Kreizl se zranil před prvním mistrákem. Snažili jsme se sehnat druhého gólmana a domluvili se s Baníkem, že nám pustil na hostování Laďu Kolaříka, ale většinu zápasů odchytal Pitron. Na to, že poprvé chytal za muže, tak hlavně první polovina podzimu mu vyšla a podržel nás v zápasech, které jsme vyhráli o gól. Byla s ním celkem spokojenost, ale chceme, aby naši brankáři uměli nohama a na tom musíme zapracovat.

Dávali jste málo branek, čím to bylo?

Když chcete dávat góly, musíte být výborní ve vápně a v poslední třetině hřiště. A tam jsme nedokázali situace dobře vyhodnocovat, a i když jsme si vytvářeli šance, tak jsme branky nedávali. Když se podívám na Přerov, tak ten když se dostal do šance, hned ji proměnil. My potřebujeme na gól pět šancí. Zakončení jsme se věnovali hodně, ale v zápase je to jiné, jste pod tlakem, máte málo času a my jsme to nedokázali vyhodnotit, a proto jsme dávali tak málo branek.

Mluvíte o Přerovu, který má šestnáctigólového Koryčana, chyběl vám takový střelec?

Nám se v Šumperku dlouhodobě nepodařilo přivést nějakého hráče, který by byl kanonýr a dával hodně gólů, že bychom se na něj mohli spolehnout. Věřím, že kdyby Paťa Strnad odehrál všechny zápasy, tak by byl také na čísle deset a víc. Bohužel kvůli kartě a zraněním tolik gólů nedal. Takový hráč, jako je Koryčan, nám prostě chybí. Myslím, že každý tým, proti kterému hrajeme tam má nějakého střelce a je škoda, že u nás se ty góly nerozptýlí na více hráčů, čekal bych, že Malacka dá více gólů, od Ostrovky bych před zraněním také čekal více branek a příděl pro tým. Mrzí mě, že jsme výškově malý tým a nedokážeme si pomoci standardkami.

Měli jste problémy také s obrannými standardními situacemi?

První polovinu nám defenzivní činnost klapala dobře. Zlepšila se díky příchodu Parise Purzitidise z Uničova. Moc gólů jsme nedostávali, ale ve druhé polovině jsme dostali tři od Kozlovic, se Všechovicemi, Hranicemi a Přerovem čtyři, čímž jsme si to pokazili a vypadá to, že obrana nefungovala. Když hrajeme s týmy jako Nové Sady, Hranice a Kozlovice, tak je tam vidět výšková převaha, máme s tím problémy, protože soupeř si dokáže pomoci nákopy a standardkami, ze kterých jsme dostali góly.

Celkově tedy osmé místo. Panuje nespokojenost?

Myslel jsem, že budeme mít více bodů po podzimu. Ale tím, že se tým oslaboval a hráči, na které jsme spoléhali byli zranění. Když jsme prohrávali, tak už jsem z týmu necítil, že bychom s tím mohli něco udělat a zápasy otočit. Neměli jsme takovou šťávu a odcházeli jsme i morálně.