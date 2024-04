Aktuálně mají nejslabší formu ze všech divizních týmů ve skupině F. Šumperští fotbalisté za sebou i s podzimem táhnou šňůru už šesti porážek v řadě, k tomu nedávají góly. Naposledy padli o Velikonocích doma s Frenštátem.

FK Šumperk, ilustrační foto | Foto: Pavel Hrdlička

Ve čtyřech jarních duelech pak má tým z podhůří Jeseníků na svém kontě jedinou vstřelenou branku, kterou navíc dal z penalty.

„Opravdu nevím, co k tomu teď říct. Na našem mužstvu zkrátka leží deka. Budeme si muset sednout a vyhodnotit, co je špatně,“ hledal jen těžko slova předseda FK Šumperk Ladislav Šabo.

„V klubu vynakládáme úsilí a plno práce, aby všechno fungovalo, je to frustrující, když se potom nedaří,“ pokračuje zklamaně šéf šumperského fotbalu.

Za pěkného počasí a na dobře připraveném trávníku vstupovali na velikonoční neděli fotbalisté Šumperku do duelu proti Valachům s jasným cílem, tj. konečně ukončit sérii nezdarů, leč znovu bohužel neuspěli.

Přestože měli v úvodu domácí hráči více míč na svých kopačkách a vypracovali si i několik slibných standardních situací, míč do sítě nedostali.

A když už se jim to těsně před půlkou povedlo, byl z toho smolný vlastní gól, kdy dobíhající Martin Antl ve snaze odkopnout balón jej nasměroval do své sítě.

„Po přestávce hrál soupeř dobře v bloku, museli jsme útočit do plných. Jenže, když shrnu naši hru, tady to byl náš nejhorší výkon za poslední půlrok. S přibývajícím časem se navíc začala stupňovat nervozita. A naši jedinou dobrou šanci vytáhl gólman soupeře perfektně na roh. Jinak nás ale nejvíce trápí, že do opravdu vyložených příležitostí se nedostáváme,“ konstatoval Ladislav Šabo.

Naopak hosté z Valašska v samotném závěru stačili druhou trefou pojistit výsledek a domácím fanouškům tak opět zbyly jen oči pro pláč.

„Zase se budu pouze opakovat, pořád nám chybí výraznější osobnost, která by na sebe v rozhodujících chvílích vzala zodpovědnost. Pokud se v zápase jako první nedostaneme do vedení, potom nám to prostě nejde,“ dodal závěrem Ladislav Šabo.

FK Šumperk – SK Beskyd Frenštát p. R. 0:2 (0:1)

Branky: 45. vlastní (Antl), 87. Halda. Rozhodčí: Pavlas – Slabý, Nejezchleb. ŽK: Šidlík, Strnad, Antl – Chmiel, Pyclík, Kalfas. Diváci: 180.

Šumperk: Bílý – Liďák (71. Morong), Smrž, Šidlík (58. Elšík), Skalský (71. Slatinský), Linet, Horký, Nováček, Nízký, Strnad (67. Ostrovka), Antl. Trenér: Pavel Tököly.