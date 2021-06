Jak jste s volbou nového předsedy spokojeni?

Máme radost, že se fotbalové revoluci podařilo zvítězit na pozici předsedy. Co mě trošku mrzí, tak v Čechách neměla Fevoluce takovou podporu, aby funkcionáři zvolili místopředsedy, které si pan Fousek přál. Přesto se v Čechách udělalo spoustu práce, ale ne tolik, aby se změnilo všechno.

Přesto by takzvaná Fevoluce měla mít počtem hlasů ve výkonném výboru navrch.

Měla by mít většinu. V tomhle je naděje na změnu ve fotbalovém prostředí velká. Doufám, že se podaří panu Fouskovi přesvědčit další lidi na svoji stranu.

Jak jste se stavěl ke kandidatuře Karla Poborského?

Jako hráče si Karla Poborského všichni váží a já jsem rád, že do toho šel, ač podporu za Moravu neměl. Ale co se týče jeho projevů a vystupování na veřejnosti, tak si myslím, že ten souboj byl férový a nenesl se v duchu nějakého osočování a tak dále. Je super, že volba předsedy byla z tohoto pohledu důstojná, že nebylo nic dopředu jasného. To je určitý krok a patří za to poděkování oběma kandidátům.

Je něco, co vás na valné hromadě zklamalo?

Neuvěřitelně mě zklamala organizace. Myslím si, že za to musí padat hlavy. Valná hromada končila druhý den v 1 hodinu v noci. To znamená, že jsem vyjížděl o půl šesté ráno ze Šumperka a vrátil jsem se ve čtyři ráno. Organizace generálního sekretáře řádné valné hromady, na které probíhá volba, je ostuda a byl jsem z toho vytočený. Mrzí mě ještě, že se nedostal do výboru Vladimír Šmicer, který svojí prací fotbalu hodně pomohl. Ale pan Fousek s ním údajně počítá při spolupráci.

Zmiňoval jste, že v Čechách se ne všechno změnilo.

Jsou věci, které nepochopím a myslím, že můžu mluvit za celou Moravu. Pan Šimek rozkryl kauzy okolo revizní komise. Například okolo (ne)provedených dezinfekcí šaten či peněz pro Aleu. Detailně je rozebral a dal si na tom záležet. Dokonce s ním některá oddělení nechtěla spolupracovat, takže to měl ztížené. Pod určitými špatnými věcmi byli podepsáni někteří lidé a v Čechách si je opět zvolili do funkce. To mi přijde, že ne všichni chtějí změnu.

Můžete být v těch jménech konkrétní?

Byl tam například pan Drobný. Já jsem toho pána nikdy neviděl, nevím, kdo to je, ale byl podepsaný pod zakázkou pro Aleu. Objednávka bez konkrétního termínu, specifikace zboží, které se má dodat a podobně. V Čechách si jej zvolili i na úkor člověka, se kterým si přál spolupracovat pan Fousek. Naopak pana Šimka, který za svůj proslov sklidil čtyřminutový aplaus, za odměnu vůbec nezvolili, což mi přijde padlé na hlavu. Samozřejmě do toho nevidím, protože jsem na žádných jednáních v Čechách nebyl, ale zaráží mě to.

Takže z tohoto cítíte zklamání?

Pro mě to byla první valná hromada a někteří starší funkcionáři mi říkali, vítej ve fotbale, Šabis. Nebo, ty jsi ještě panic. Tyto věci jsou taková pachuť a trošku snižují naději na změnu, ale nezbývá než věřit.

Berete výsledky jako vítězství Moravy?

Nechci to dělit na Čechy a Moravu, i když jsou dvě komory. Fevoluce je nějak spojovala a jde vidět změna, z čehož máme radost. Nechci, aby to bylo bráno jako vítězství Moravy, ale jako vítězství fotbalu. Určitě by to nemělo být o tom, ukazovat my a vy, ale mělo by to být o dialogu, spolupráci a vyslechnutí vize z obou stran. Doufám, že se vytvoří tým. Samozřejmě, ne všechny se povede přesvědčit, každý může mít jiný názor, to je v pořádku, ale ať se dělá fotbal pro fotbal, a ne pro postranní úmysly. Věřím, že těch tváří, co chtějí dělat fotbal normálně, je více.

Podle některých jmen to může vypadat, že fotbal nemusí být úplně odstřihnutý od lidí okolo Romana Berbra. Jak to vidíte vy?

Otázka, jestli to souvisí přímo s tím člověkem, s Berbrem, nebo s naturalem, jak jsou lidé zvyklí v určitých částech republiky dělat fotbal a některé věci jim přijdou normální. Nemyslím si, že všechno musí být shozené jen na Berbra. Souvisí to i s morálkou lidí a jestli jim vyhovuje dělat takto fotbal. Já, kdyby se zjistilo, že jsem v nějakých pofiderních zakázkách, tak bych se styděl, omluvil se a rezignoval na funkci. Ale v Čechách to lidem přijde normální, a ještě si je znovu zvolí.

S místopředsedou za Moravu Jiřím Šidliákem jste také spokojený?

Osobně jsem se rozhodoval mezi ním a panem Salačem. Oba na mě působili, že vědí, o čem mluví. Pokud dodrží to, co říkal při svých prezentacích, tak věřím, že se jedná o dobrou volbu a podaří se novému vedení očistit fotbal a posunou jej zase o kousek dál.

Co si od nového vedení slibujete?

Že narovná fotbalové prostředí, že se budou dodržovat stanovy a pravidla FAČRu ohledně soutěží. Věřím, že se fotbal očistí od kauz a nové vedení nebude dlouhodobě podepsané pod věcmi, které kazí jméno fotbalu, ale naopak pomůže tomu, aby se fotbal dělal lépe, abychom lépe působili u partnerů a aby šlo více peněz do regionálního fotbalu napřímo. My děláme fotbal zadarmo, dáváme do něj vlastní peníze a potom mě dokáže naštvat, že se s nimi třeba špatně hospodaří nebo se dějí některé věci. Takže tohle jsou pro mě nejzákladnější věci.

A ty další?

Nepotřebuji, aby do čtyř let vyrostl nějaký národní stadion, i když by to bylo hezké. Zajímají nás ty nejzákladnější věci, aby to nebylo tak, že každý rok vyskočí, že předseda, bývalý předseda nebo místopředseda je trestě stíhaný a je ve vazbě. To je katastrofa. Je to jako málo, co si od toho slibuji (směje se), ale už tohle bude obrovský pokrok a veřejnost bude fotbal vnímat lépe. Věřím, že k tomu pomůže i zmedializování tváří bývalých hráčů.