Fotbalisté Jeseníku nadále bojují o záchranu v divizi F. Na hřišti Valašského Meziříčí uhráli remízu 1:1. Nyní fandí Prostějovu ve druhé lize a mají plán, jak se udržet ve čtvrté nejvyšší soutěži.

TJ Valašské Meziříčí - FK Jeseník | Foto: Pavel Hrdlička

To nejdůležitější z celého zápasu se událo v prvních dvaceti minutách. Nejprve po čtvrt hodině otevřeli skóre domácí doraženou střelou. O čtyři minuty později ale srovnal Červeňák po dohrané standardní situaci.

„Špatně jsme reagovali, náš brankář střelu vyrazil, ale útočník tam byl dřív. Spoléhali jsme na gólmana. Bylo ale důležité, že jsme dlouho neprohrávali. Celkově jsme měli dobrý vstup do utkání. Byli jsme aktivní při presinku, měli jsme kvalitu na míči při kombinaci, drželi jsme jej a otáčeli hru. Vytvářeli jsme si centry a soupeř nás musel faulovat. Vycházely nám také standardky, které dobře kopal Krézek,“ hodnotil trenér Jeseníku Svatoslav Valenta.

Ve druhé polovině se však hra otočila, nicméně žádná branka už nepadla. „Odešly nám všechny atributy. Bylo to i vinou toho, že nám někteří hráči chyběli a další nastoupili i s teplotami. Hrozili jsme už jen s ojedinělých brejků a ke konci nás soupeř přetlačil. Jsme rádi, že jsme udrželi alespoň remízu, ke které nám pomohl brankář Vajda svým klidem, zákroky i posbíranými míči ze vzduchu. Bod je spravedlivý,“ pokračoval Valenta.

Čtyři kola před koncem je Jeseník stále předposlední. Posbíral 21 bodů a na Břidličnou, která je o místo před ním, ztrácí tři body a právě tu přivítá v dalším kole.

„Uděláme všechno pro to, abychom už vyhráli,“ hlásí Valenta, který pocit vítězství na lavičce Jeseníku při mistrovském utkání stále nezažil.

Celkově si dal tým za cíl udělat z posledních pěti zápasů deset bodů. Má jeden a zbývá jich dvanáct ve hře. Jenže kromě Břidličné už je čekají favorizovaní soupeři - sedmý Šumperk, šestá Polanka a druhé béčko Opavy.

„Když těch deset bodů uhrajeme, tak se zachráníme. Někteří kluci by se měli vrátit a musí se nám sejít některé věci. Už je to pro nás takové play-off a musíme hrát na hraně sebeobětování a předvést fotbalovou kvalitu. Je to jenom o nás. Musíme být aktivní, pokud budeme pasivní a zalezeme, tak to není cesta, kterou bychom mohli uspět. Na kvalitu soupeřů se momentálně nedíváme. Víme, že je dobrá, ale na druhou stranu jsme propadli v Řepišti, které je v tabulce níž a třeba s Vratimovem jsme byli úspěchu blíž. Musíme se vyvarovat hloupým chybám,“ má jasno Valenta.

Týmu a celkově všem, které jsou ohrožené sestupem z moravských divizí, by pomohla záchrana Prostějova ve druhé lize. „Sledujeme to. Jsme fanoušci Prostějova, ale musíme se soustředit hlavně na sebe,“ uzavřel Svatoslav Valenta.

TJ Valašské Meziříčí - FK Jeseník 1:1 (1:1)

Branky: 15. Veselý - 19. Červeňák.

Rozhodčí: Banot - Ganaj, Kovařik. ŽK: Kulhánek - Mi. Bráblík, Cekuras. Diváci: 92.

Jeseník: Vajda - Cekuras, Macura, Planý, Ma. Bráblík, Bouchal, Krézek (85. Říha), Vaněk, Kysela (76. Sytař), Mi. Bráblík (64. Bříza), Červeňák (64. Grulich). Trenér: Svatoslav Valenta.