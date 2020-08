„Výsledek je jednoznačný, ale rodil se velice těžce,“ uznal novosadský trenér Rostislav Sobek po výhře 3:0. Úvod sezony se jeho týmu vyvedl na sto procent.

„Doufal jsem v takový start. V první řadě stavím na kolektivu a sociální vazby potom fungují za nás za všechny. Je to potom pěkné se na to dívat,“ usmíval se trenér.

Nejméně hodina zápasu ale přinesla především bitvu. Šumperk hlavně v úvodu druhé půle potvrdil svoji kvalitu po vápno soupeře, gólu se ale znovu nedočkal.

„První poločas jsme prospali, byl z naší strany špatný. Nevytvořili jsme si za hry žádnou šanci. Nebyli jsme aktivní, ztratili jsme spoustu balonů,“ neskrýval zklamání trenér Zdeněk Opravil.

„Jsem zklamaný i z toho, že střídající hráči do toho nepřinesli kvalitu, nadšení, elán, aby se hra zlepšila.“

Nové Sady šly do druhé půle s jasným cílem rozhodnout, jenže se jim to dlouho nedařilo. „Soupeře jsme zaskočili aktivní hrou a získali jsme si možnosti, které volaly po brance. Jenže se to nepovedlo a klukům spadly hlavy dolů. Bylo vidět, že se jim vytratil z kopaček klid,“ všiml si Sobek.

„Po přestávce jsme mysleli, že to bude jednoznačné a je jen otázka času, kdy gól padne, ale ovšem soupeř přidal a byl velmi nebezpečný. Ve vápně jsme za maximálního území srazili nějaké střely,“ upozornil Sobek na momenty, kdy byli hosté na dostřel vedoucí brance.

Jenže se potvrdilo známé pravidlo nedáš – dostaneš.

HIRSCHOVA DESETIMINUTOVKA

„Martin Hirsch měl takovou desetiminutovou pasáž, kdy za ostatní vzal otěže zápasu a proměnil dvě příležitosti, které proměněné být nemusely,“ prohlásil Sobek.

U první trefy pomohl domácí opoře drobnou tečí jeden ze soupeřů. Pak ovšem Hirsch napřáhl z třiceti metrů a míč nechytatelně doletěl do šibenice. Tahle super trefa nadchla všechny diváky!

„Trefil jsem to neskutečně. Ani na tréninku jsem to za poslední měsíc takhle netrefil. Je to jedna rána ze sta a zrovna to padlo dnes, což je super,“ vyprávěl nadšený hrdina zápasů Martin Hirsch.

Třetí ránu pak Šumperku zasadil Michal Škrabal. Novosadská pohoda v úvodu sezony je evidentní. Ve třetím kole divize E se olomoucký tým představí ve Všechovicích.

Naopak Šumperk má po dvou kolech na kontě jediný bod a nula vstřelených branek. Co s tím? „Nemáme klasického středního útočníka, který nám chybí. Uvidíme, jestli ještě zapracujeme na nějaké posile. Střelce v týmu bohužel nemáme. A už je to delší dobu,“ uvažoval trenér Zdeněk Opravil. V dalším kole jeho tým doma vyzve Hranice.

FK Nové Sady – FK Šumperk 3:0 (0:0)

Branky: 69. a 78. Hirsch, 88. M. Škrabal. Rozhodčí: Mach – Urbánek, Pavlas. ŽK: T. Škrabal, Kirschbaum, Rus – Kováč. Diváci: 187.

Nové Sady: Šarman – Hirsch, Krátký, Popelka, Kirschbaum – Kovář, Rus, M. Škrabal, T. Škrabal (46. Žádnský) – Drábek (82. Andreev) – Marčík (80. Zachar). Trenér: Rostislav Sobek.

Šumperk: Kreizl – Pavelka, Kováč (46. Nízký), Liďák, Jurásek (72. Sitta) – Kotzmann, Linet, Cikryt, Lavrovič (57. Tran) – Zrník (76. Žák), Smrž. Trenér: Zdeněk Opravil.