Celek z podhůří Jeseníků měl zatím letos na kontě jedinou vstřelenou branku, teď se před svými diváky prosadil hned dvakrát. I přes tříbodový zisk však zůstává v průběžné tabulce vinou horšího skóre i nadále poslední.

Severomoravané nastoupili do důležitého klání dvou týmů ze dna divizní skupiny E s již uzdravenými oporami Patrikem Strnadem a Parisem Purzitidisem, do hry se po vypršení trestu vrátil také Stanislav Lavrovič.

„Na zápas jsme se tři dny poctivě připravovali, podíval jsem se na nějaká videa, popovídal si s hráči a musím je pochválit. To, co jsme nacvičovali a chtěli hrát, tak jsme v zápase předvedli,“ konstatoval úvodem po své premiéře na lavičce Šumperku Pavel Tököly, jenž v minulém týdnu nahradil odvolaného Zdeňka Opravila.

Hned od úvodních minut byli domácí fotbalisté aktivnějším mužstvem, měli více míč na svých kopačkách a zaslouženě se ujali vedení, když ve 21. minutě se trefil střelou na zadní tyč Adam Žák. Pro Šumperk to zároveň byla letošní premiérová divizní trefa na vlastním trávníku.

V závěru první půle potom dokázali několikrát zahrozit i hosté, ale domácí tým si svůj těsný náskok pohlídal.

Během druhé části mohl přidat pojistku navrátilec do sestavy Patrik Strnad, jenže orazítkoval pouze tyč. Kýženou trefou neskončilo ani několik dalších šumperských výpadů.

Teprve v 80. minutě vyšlo Šumperku perfektně střídání, když Tomáš Morong po několika desítkách vteřin pobytu na hřišti hlavou pojistil letošní první divizní výhru svých barev.

„Vyhráli jsme zaslouženě, častěji drželi balón, měli více šancí, vyprodukovali snad šestnáct střel, což je slušné číslo. Kluci splnili očekávání. Je vidět, že předtím měli dobrého trenéra, jen na nich po té dlouhé šňůře porážek ležela deka. Soupeř sice nebyl tak kvalitní, ale udělali jsme první tři body, od toho se musíme odrazit. Je tady tým, se kterým se určitě dá pracovat a dobrá parta, i když nějakému doplnění bych se asi nebránil,“ prozradil dále nový šumperský kouč, pro kterého byl nedělní duel zároveň prvním na lavičce mužského celku, když doposud působil pouze u mládeže.

„Ale ono je to jedno, jestli vedete dorostence nebo muže. Fotbal je jenom jeden, hraje se na dvě brány a s jedenácti hráči. Pokud na ně trochu přitvrdíte, dávají si pozor a jakmile jim povolíte uzdu, tak si zase dělají, co chtějí, to je stejné ve všech kategoriích,“ dodal na závěr se smíchem Pavel Tököly.

FK Šumperk – SFK ELKO Holešov 2:0 (1:0)

Branky: 21. Žák, 80. Morong. ŽK: Nízký, Smrž, Purzitidis, Strnad – Pavelka, Charuza. Rozhodčí: Machorek – Nejezchleb, Macrineanu. Diváci: 100.

Šumperk: Kreizl – Purzitidis, Žák (79. Morong), Smrž, Jurásek, Elšík (66. Podhorný), Nízký, Pavlíček, Linet, Lavrovič (90. Musílek), Strnad. Trenér: Pavel Tököly.