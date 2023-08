Fotbalový Jeseník slaví první vítězství po postupu do divize. Na půdě Vítkovic vyhrál 2:0 po brankách Alfréda Červeňáka a Michala Bráblíka.

MFK Vítkovice - FK Jeseník 0:2 (19. srpna 2023). | Foto: MFK Vítkovice

„Za výhru jsme rádi. Je první v sezoně. Kluci na to byli nastavení už od začátku. Měli jsme nějaké změny v sestavě, poprvé hrál od začátku Honza Pechoušek, který nastoupil na šestce a musím ho pochválit. Na hrotu začal Červeňák, který nahradil Samuela Planého, jenž odešel v týdnu do Bernartic. Červeňák platil na obránce svojí rychlostí. Odměnou byl gól. Předtím spálil dvě čisté. Nabádal jsem ho, ať je trpělivý, pak dostal pas od Vaňka a brankáři udělal kličku. Gól nás uklidnil a o poločase jsem kluky nabádal, že musíme být nadále zodpovědní a troufnu si říct, že jsme Vítkovice do ničeho nepustili. Vajda žádnou stoprocentní šanci řešit nemusel. Druhý gól jsme přidali po situaci tři na jednoho, kdy Krézek posunul na Bráblíka a ten zakončil. Věřím, že jsme se výhrou uklidnili,“ hodnotil utkání trenér Jeseníku Libor Sláma.

FOTO: Hráli jsme naivně. Takhle se rychle vrátíme zpět, soptil Keluc po Holici

MFK Vítkovice - FK Jeseník 0:2 (0:1)

Branky: 42. Červeňák, 86. Michal Bráblík

Rozhodčí: Mankovecký - Potiorek, Banot. ŽK: Richtár, Olayemi - Kysela, Bouchal, Krézek, Planý, Cekuras. Diváci: 105.

Jeseník: Vajda – Martin Bráblík, Janíček, Cekuras, Bouchal – Planý, Pechoušek, Krézek, Vaněk (80. Michal Bráblík) – Furik (46. Zelinka), Červeňák (74. Kysela).