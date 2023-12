V úvodní sezoně dovedl tým k desátému místu, ale hráči se pod jeho vedením zlepšovali. O ročník později již skončili sedmí a tu minulou? Dokázali dokonce celý krajský přebor vyhrát.

„Byla vidět koncepční práce a že jsme šli správným směrem. Postupová sezona byla skvělá, semkli jsme se. Předcházela jí dobrá letní a potom i zimní příprava, z čehož jsme těžili. Byť jsme nebyli herně nejlepší a byla v soutěži vyspělejší mužstva, tak jsme to nahrazovali touhou, nasazením, bojovností a běhavostí. Fotbal s námi musel soupeřům nechutnat,“ vracel se k úspěchu Sláma.

V úvodu byly problémy, uznal kouč suverénního Medlova. Změny? Kosmetické

A právě potom, co jeho tým zvedl trofej nad hlavu a postoupil, chtěl skončit. „Je umění skončit na vrcholu. Měl jsem to v hlavě, ale tehdy mě kapitán týmu Martin Bráblík ještě nalomil, když se mě zeptal, jestli by mě nemrzelo nezkusit si s týmem divizi. Mrzelo by mě to, tak jsem ještě zůstal, ale během září jsem to přehodnotil. Vždy se řídím selským rozumem. Pracuji v FK Jeseník sedm a půl roku a neměl jsem už čas na sebe a rodinu. Bylo to super a zážitky neskutečné, ale musím si odpočinout. Zároveň jsem viděl, že tým potřebuje nový impuls a náboj,“ popsal důvody svého konce.

„Je potřeba, aby tým nabral nové zkušenosti a nasál nové tréninkové metody. Je to pro mě sice bolavé, ale nastal správný čas. Věřím, že jsem položil dobrý základ. Tým je mladý a potřebuje se neustále zlepšovat, snad půjde dobrou cestou,“ doufá Sláma.

S týmem si tedy ještě půl rok v divizi vyzkoušel. Jeseník jako nováček divize F získal v patnácti zápasech sedmnáct bodů a přezimuje na jedenáctém místě. „Divize je skok, běhají v ní zkušení hráči a pro náš mladý tým je to škola. Nemáme extra rozdílové hráče, ale věřím, že se kluci otrkají a podaří se to udržet. Věřím, že by se tady mohla hrát divize dlouhodobě,“ říká Sláma.

Před sezonou říkal, že by byl spokojený s patnácti či šestnácti body. Nakonec se mu povedlo s týmem sedmnáct. „Celkově to není málo, ale ani moc. K záchraně je potřeba asi třicet bodů. K úplné spokojenosti ale chybí dva body, které jsme ztratili s Bruntálem. Jak se však říká, nesmíme být nenažraní. Na začátku jsme dostali po papuli ve Vratimově (3:6), ale pak jsme body udělali. Zjistili jsme, že se s ostatními můžeme měřit za jistých okolností,“ popisoval nyní již bývalý kouč.

Rapotín na podzim překvapil. Měli jsme i štěstí, říká Mura. Odejde v zimě?

A co tedy chybělo k ještě lepšímu podzimu? „Měli jsme problémy s bráněním standardních situací, malý důraz. Dostávali jsme hloupé góly a na tom je potřeba zapracovat. Bylo jich tak pět, šest. Rozhoduje se v šestnáctkách a kluci tam musí chodit i se sebezapřením,“ říká Sláma.

Jeseníku rovněž chybí ryzí kanonýr, ač dobrou formu prokazoval po zranění se vracející Alfréd Červeňák. „Nemáme vyloženě snajpra, který by tým táhl. U Fredyho je důležité, že se vrátil. Je to rychlostní typ útočníka, ale má nevýhodu v postavě. Oproti urostlým obráncům je ale hbitý a má dobrý driblink. Na mladého kluka je pět gólů slušný počin. Ještě potřebuje udržet formu déle. Měl vynikající období, pak útlum a v závěru jej zase bylo plné hřiště. Když trošku zesílí, může být ještě lepší,“ věří kouč.

Sám Sláma pak prožil pohádkový konec. Jeho svěřenci mu totiž v posledním zápase před domácími fanoušky připravili skalp favorita a lídra soutěže béčka Opavy (2:1). „Bylo to euforické. Klukům jsem o svém konci řekl v pátek před zápasem a možná mi chtěli dát na rozloučenou takový dárek. Podařilo se a já jim za to děkuji. Přeji jim jen to nejlepší, ať se jim daří a pokračují ve vzestupné tendenci,“ uzavřel Libor Sláma.